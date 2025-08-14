Chcel selfie so slonom, ten ho zrazil k zemi: Útok obrovského cicavca zachytili kamery, turista bojoval o život!

KARNATAKA - Nelegálny vstup do chránenej oblasti a snaha o selfie so slonom , stáli indického turistu takmer život. Obrovský cicavec na muža zaútočil, niekoľkokrát po ňom dupol a vážne ho zranil. Okrem hospitalizácie a bolestivých zranení skončil incident aj pokutou a verejným priznaním k porušeniu pravidiel.
Muž, identifikovaný ako R. Basavaraju, údajne nelegálne vošiel do chránenej lesnej rezervácie v indickom štáte Karnataka a pokúsil sa odfotiť so slonom. Namiesto zážitku a vydarenej selfie ho však čakal rýchly útek. V desivom videu, ktoré nakrútili návštevníci, vidieť slona ako prudko rozhýbe chobotom a vybehne cez cestu priamo pred idúcim autom, aby prenasledoval unikajúceho turistu, informuje britský denník the Sun.
Ten sa otočí a beží pred zvieraťom na rušnú cestu, kde sa potkne a spadne. Slon ho dobehne a niekoľkokrát po ňom dupne, pričom mu strhne aj nohavice a spodnú bielizeň. Zviera si nad zraneným turistom chvíľu postojí a potom odkráča. Po tom, ako sa muž spamätá, uteká do bezpečia. Napriek vážnosti incidentu zázrakom prežil, no utrpel vážne zranenia a bol prevezený do nemocnice. Podľa svedka Daniela Osoria, jedol slon pri ceste mrkvu, keď sa k nemu turista priblížil, aby si urobil selfie.
Zviera sa zľaklo záblesku a preto zaútočilo. Basavaraju dostal pokutu 25 000 rupií (244 eur) a musel zverejniť video, v ktorom sa priznáva k svojim činom. V zázname uvádza, že jeho správanie bolo dôsledkom neznalosti pravidiel bezpečnosti vo voľnej prírode. „Toto je silná pripomienka, aby sme dodržiavali pravidlá prírodných rezervácií a nechali zásahy na vyškolených pracovníkov, nie na chodcov,“ komentoval incident Osorio a varoval ostatných turistov, aby nerobili rovnakú chybu. Správa rezervácie uviedla: „Takéto bezohľadné kúsky neohrozujú len ľudské životy, ale vyvolávajú aj nepredvídateľné a nebezpečné správanie zvierat.“
Indický subkontinent má najmenej 30 000 divokých slonov, čiže viac ako ktorákoľvek iná krajina. V krajine žije až 60 percent celej svetovej populácie ázijských slonov. Incident nie je ojedinelý. V Indii sa v posledných rokoch stalo viacero útokov zvierat. Podobná situácia nastala minulý rok, keď na skupinu asi 60 ľudí, ktorí mali piknik, zaútočil leopard. Predátor sa k nim znenazdajky rozbehol v meste Shahdol v štáte Madhjapradéš a napadol troch z nich. Video z 20. októbra zas dokumentuje leoparda, ktorý vyskočil z lesa a zaútočil na svoju obeť, dvadsaťtriročného Akasha Kushwahau, ktorý spadol na zem. Ďalší muž sa snažil utiecť, zatiaľ čo štyria sa vrátili späť, aby pomohli zranenému. Záznam sa náhle končí, keď leopard odchádza. Podľa miestnych médií zaútočil aj na policajta mimo služby a jednu ženu a obaja utrpeli vážne poranenia hlavy. Ďalší z davu sa ľahšie zranili pri chaotickom úteku.