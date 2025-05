Dráma v zoologickej záhrade: Na ošetrovateľku sa vrhol tiger, žena zabudla na TENTO malý detail!

(Zdroj: Gettyimages.com)

Podľa riaditeľa zoologickej záhrady išlo o rutinnú úlohu, no žena tesne pred vstupom do výbehu tigrov zdvihla telefón. Telefonát sa mal týkať smutnej udalosti v ich rodine a tak žena neváhala. Tento malý detail však stačil na to, aby poľavila v ostražitosti a tiger ju napadol, informuje poľský portál fakt.pl.

Nemecké médiá uviedli, že k incidentu došlo 12.mája. Po tom, čo žena zabudla zavrieť vnútorné dvere vo výbehu, tiger pribehol k nim a zahryzol žene do ruky a nohy. Riaditeľ zoologickej záhrady ale upresnil, že hoci by sa mohlo zdať, že ide o agresivitu zvieraťa, takáto forma útoku je len akousi skúškou. Tiger si overil či má pred sebou potenciálnu obeť. Ženu neuhryzol plnou silou a šlo skôr o inštinktívny test, dodal.

Tiger ihneď po útoku ženu pustil a odkráčal preč. 33-ročnú ženu previezli vrtuľníkom do nemocnice v Bielefelde. Podľa nemocničného personálu žena utrpela iba ľahké zranenia, no zrejme psychické stopy tento útok zanechá. Vedenie zoologickej záhrady upresnilo, že zviera bolo po útoku izolované, no na ďalšie opatrenia nie je dôvod.