Šokujúca a kontroverzná pamiatka: Neuveríte, čo si táto vdova nechala urobiť s kožou svojho mŕtveho manžela!

WASHINGTON - Američanka Angelica Radevski (35) sa rozhodla uchovať spomienku na svojho zosnulého manžela netradičným a kontroverzným spôsobom. Po jeho náhlej smrti si nechala vyrezať a zarámovať časť kože s jeho obľúbeným tetovaním. Tvrdí, že tento kúsok muža jej dodáva omnoho viac než obyčajná fotografia.
Keď Angelica Radevski prišla začiatkom roka o svojho manžela, rozhodla sa, že si jeho pamiatku uchová navždy. No spôsob, akým to urobila, šokoval časť verejnosti. Po pohrebe požiadala špeciálnu spoločnosť Save My Ink Forever, aby jej zachovala kúsok kože s jeho obľúbeným tetovaním – prilbou tímu Pittsburgh Steelers. „Keď chceme cítiť, že je tu, stačí, keď sa dotkneme rámu. Je to oveľa viac než len fotka,“ vysvetlila pre magazín People.
Angelica a jej manžel boli priatelia celý život. Vzali sa v roku 2021, mali spolu desaťročného syna Prestona a muž bol známy svojou dobrosrdečnosťou a vášňou pre šport. Jeho telo pokrývali tetovania „od krku až po päty“ a každé z nich nieslo osobný príbeh.
Po manželovej smrti Angelica s pomocou pohrebníka obkreslila vybrané tetovanie, ktoré bolo následne odstránené, uložené do konzervačnej sady a odoslané do firmy. Po približne 90 dňoch jej doručili zarámovanú kožu – a vtedy zažila okamih, na ktorý nikdy nezabudne.
„Bola som v šoku – ale v tom dobrom. Zrazu sa vyplnilo niečo, o čom som ani nevedela, že mi chýba,“ opisuje. Syn Preston si dokonca všimol, že na koži vidno drobné chĺpky a miesta, ktoré si manžel pred tetovaním neoholil. „Vtedy sme sa zasmiali. Bol naozaj doma,“ dodala Angelica.
Svoj príbeh zverejnila na TikToku, kde video získalo takmer 30 miliónov videní. Reakcie boli rôzne – od dojatých fanúšikov, ktorí jej vyjadrili podporu, po kritikov, ktorí prirovnali jej čin k činom sériového vraha Jeffreyho Dahmera. Angelica si však z negativity ťažkú hlavu nerobí. „Nie je to pre každého, ale pre nás je to vzácne. Cítime ho tu duchovne aj energeticky, ale toto je ten kúsok, ktorý sme naozaj potrebovali,“ uzatvára.