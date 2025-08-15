TOTO pravidlo o jedle dodržiavame celý život: VIDEO podľa vedcov však riskujeme viac, než si myslíme!

WASHINGTON - Obľúbená detská výhovorka, že jedlo zo zeme je bezpečné, ak ho zdvihnete do piatich sekúnd, dostala tvrdú ranu. Nové zistenia ukazujú, že baktérie sa na čas nehrajú a napadnú jedlo okamžite.
Mnohí z nás si ešte pamätajú, ako nás v detstve rodičia či kamaráti presviedčali o „pravidle piatich sekúnd“. Ak jedlo zo zeme zdvihnete do pár sekúnd, vraj je úplne v poriadku. Realita je však oveľa nechutnejšia, informoval LadBible.
Podľa populárneho tvorcu vedeckých videí Zack D Films je táto povera úplný nezmysel. V krátkom videu na YouTube vysvetlil, že kontaminácia prebieha okamžite – bez ohľadu na to, či ide o suché chrumky alebo šťavnatý kúsok ovocia. Rozdiel je len v tom, že vlhké a ploché jedlá, ako napríklad melón, nasajú baktérie rýchlejšie ako suché potraviny. „Či už je to čips alebo kúsok melónu, stačí milisekunda a baktérie sú tam,“ varuje Zack.
Komentáre fanúšikov hovoria za všetko – niektorí priznali, že na „pravidle“ vyrastali, iní sa ho odmietajú vzdať a vtipkujú, že ide o „posilňovač imunity“. No odborníci majú jasno. Ak už musíte riskovať, robte to aspoň doma, kde je podlaha čistejšia.
Doktor Zuberi radí vyhýbať sa jedlu zo zeme na miestach s vysokou úrovňou kontaminácie – ako sú školy, škôlky, verejné toalety či nemocnice. „Vaša domácnosť je stále najbezpečnejšia, najmä ak sa u vás nenosia topánky, ktoré dovnútra prinášajú baktérie,“ dodal. Takže nabudúce, keď vám spadne obľúbený kúsok pizze, možno si dvakrát rozmyslíte, či ho ešte vložíte do úst.