Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Sexuálna revolúcia v púšti: Ženy hľadajú cestu k sebe na kontroverznom ozdravnom pobyte, platia zaň tisíce!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

KALIFORNIA - Uprostred vyprahnutej, no magicky pokojnej krajiny Národného parku Joshua Tree sa odohráva niečo nezvyčajné. Niekoľkodňový pobyt s názvom Back to Body Sex Retreat ponúka ženám priestor, kde môžu bez hanby preskúmať svoje telo, túžby a osobné hranice. Vyskúšala ho aj autorka rubriky o sexe a randení, Jana Hockingová, a o túto skúsenosť sa podelila v podcaste.

Návštevníčky „orgazmického pobytu“  v Národnom parku Joshua Tree zvyčajne zaplatia okolo 15 000 dolárov (12 887 eur), ale sú víkendy, ktoré stoja menej ako 1000 dolárov (859 eur). Jana Hockingová, autorka rubriky o sexe a randení pre Mail Online, sa o svoje skúsenosti podelila v podcaste Just Between Us, informuje Unilad.

„Myslela som si, že tam budú iba extrovertky, ktoré sú výstredné a chcú sa predvádzať pred ostatnými, ale v skutočnosti to tak nebolo. Niektoré sa rozvádzali a uvedomili si, že nemali správny orgazmus a chceli napraviť krivdy, zatiaľ čo iné sa vyrovnávali s traumou a potrebovali sa naučiť, ako si opäť užívať sex, čo bolo dosť srdcervúce.“ Jana ďalej opísala étos tábora a vyjadrila sa, že jeho cieľom je naučiť ženy, že v sexuálnej oblasti musia uprednostňovať svoje potreby.

Pri opise prvého cvičenia poznamenala, že každá návštevníčka vysvetlila, prečo prišla a to bola asi jediná nevinná vec, ktorú robili. Pod vedením zakladateľky pobytov Pamely Madsenovej a jej tímu sa skupina presunula k tantrickej meditácii. „Museli sme držať svoje vulvy a hojdať sa dopredu a dozadu, buď nahé alebo v spodnej bielizni, a hovoriť so svojou vulvou a povedať jej, čo chceme, kým chceme byť a aké sú naše ciele. Mojím zámerom bolo získať späť kontrolu nad svojou sexualitou, pretože som si uvedomila, že predstieram a dokážem  dosiahnuť orgazmus ako Meg Ryanová, ale mám skutočný orgazmus? Dávam svoje potreby na prvé miesto?“ Medzi ďalšie cvičenia patrili formy bondage, senzorická deprivácia a rôzne druhy dotykov od pomocníkov.

Kontroverzný trend v krajine: Dôchodkyne vyhľadávajú mladých milencov! Neuveríte kde FOTO VIDEO Prečítajte si tiež

Kontroverzný trend v krajine: Dôchodkyne vyhľadávajú mladých milencov! Neuveríte kde FOTO VIDEO

V jednom cvičení dosiahla Madsenová orgazmus pred účastníkmi s pomocou mužského pomocníka po polhodine predohry. „Trvalo to tak dlho, že som sa začala nudiť,“ hovorí Jana. V ďalšom tutoriáli lekár na tele Madsenovej vysvetľoval podrobnosti ženskej anatómie. „Všetci sme stáli okolo, zatiaľ čo urológ ukazoval na jej intímne partie,“ povedala. „Toto sú vaše pysky, toto je váš klitoris.“ V podcaste uviedla, že to bola jediná vec na kurze, kedy nedosiahla orgazmus, ale teraz sa cíti sebavedomejšia a lepšie pripravená na dosiahnutie vrcholu v pohodlí svojho domova. Retreat Back to Body je dôkazom, že sexualita nemusí byť len o sexe, ale aj o vedomej ceste späť k sebe.

Viac o téme: Ženské teloPobyt pre ženyBez hanby
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rodičov pri SEXE v
Rodičov pri SEXE v Brne vyrušilo vlastné dieťa: Mrazivá reakcia otca, ktorý ho zmlátil, úradovala až polícia!
Zahraničné
Shannon Bryantová a Matthew
Šokovaný policajt: Nahý párik mal sex za volantom! Rozdávali si to počas jazdy a TO nie je zďaleka všetko
Zahraničné
FOTO Kontroverzný trend v krajine:
Kontroverzný trend v krajine: Dôchodkyne vyhľadávajú mladých milencov! Neuveríte kde FOTO VIDEO
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Správy
Spoluzakladateľ Juraj Podmanický o aktuálnom ročníku Festivalu Grape
Spoluzakladateľ Juraj Podmanický o aktuálnom ročníku Festivalu Grape
Prominenti
Reakcia hnutia Slovensko na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Reakcia hnutia Slovensko na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Správy

Domáce správy

Kamil Šaško a Robert
Fico kvôli tendru na záchranky vypenil: Šaškovi posiela ODKAZ! Komunikáciu rezortu označil za AMATERIZMUS
Domáce
FOTO Peter Stachura, Igor Matovič
Opozícia reaguje na Šaškovu tlačovku k tendru: Nechutné, alibistické DIVADLO! Chce získať čas na zakrytie machinácií
Domáce
FOTO Požiar balíkovača slamy
Rozsiahli požiar balíkovača slamy spôsobil škody za 200-tisíc eur
Domáce
Na Liptove otvorili Malužinskú jaskyňu: Verejnosť môže obdivovať unikátnu kvapľovú výzdobu
Na Liptove otvorili Malužinskú jaskyňu: Verejnosť môže obdivovať unikátnu kvapľovú výzdobu
Regióny

Zahraničné

Danella Gallegosová sa náhle
Príbeh ako z hororu: Kráska sa náhle prebudila z kómy! Práve jej chceli odobrať orgány
Zahraničné
Karol Nawrocki, poľský prezidentský
Poľský prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Bojovníci Hamasu a Islamského
Hamas kritizuje izraelský plán: Prevzatie Gazy je vojnový zločin! Znamená obetovanie rukojemníkov
Zahraničné
Poplach v Nemecku: V
Poplach v Nemecku: V krajine sa šíri smrtiaca baktéria! Detská choroba už útočí aj na dospelých
Zahraničné

Prominenti

Vnuka (29) legendárneho Jacka
Vnuka (29) legendárneho Jacka Nicholsona ZATKLI: Útok na ženu a kaucia 50-tisíc dolárov!
Zahraniční prominenti
Grape Festival 2025: Známa
Grape Festival 2025: Známa Slovenka dress code IGNOROVALA... Prišla ako bojovníčka z INEJ PLANÉTY!
Domáci prominenti
Ján Slezák, premiéra Ďurovčíkovej
Práca s Jánom Slezákom nie je pre CITLIVKY! Priznal, aký je na pľaci naozaj: To by mnohí nezvládli
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Dcéra (21) Gwyneth Paltrow
Dcéra (21) Gwyneth Paltrow ukázala postavičku v PLAVKÁCH: Je HOT ako jej mama!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sexuálna revolúcia v púšti:
Sexuálna revolúcia v púšti: Ženy hľadajú cestu k sebe na kontroverznom ozdravnom pobyte, platia zaň tisíce!
Zaujímavosti
Dentálna hygiena: Má zmysel
Dentálna hygiena: Má zmysel alebo je to iba „ťahanie peňazí‟?
vysetrenie.sk
FOTO Obrovská socha morskej panny
Šok v Kodani: Obrovská morská panna je vraj vulgárna a pornografická, úrady nariadili jej odstránenie!
Zaujímavosti
Ekologická katastrofa: Modré veľryby
Ekologická katastrofa: Modré veľryby prestali spievať! Vedci hľadajú príčinu
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!

Šport

Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Florbal
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Ligue 1
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Tipsport liga
Top správa dňa: Slovenské hádzanárky tesne zdolali balkánske súperky a postúpili do finále ME!
Top správa dňa: Slovenské hádzanárky tesne zdolali balkánske súperky a postúpili do finále ME!
Hádzaná

Auto-moto

Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
O práci s humorom
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov

Technológie

Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Návody
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Armádne technológie
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Technológie
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnosť

Bývanie

Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Partnerské vzťahy
Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Danella Gallegosová sa náhle
Zahraničné
Príbeh ako z hororu: Kráska sa náhle prebudila z kómy! Práve jej chceli odobrať orgány
Kamil Šaško a Robert
Domáce
Fico kvôli tendru na záchranky vypenil: Šaškovi posiela ODKAZ! Komunikáciu rezortu označil za AMATERIZMUS
Peter Stachura, Igor Matovič
Domáce
Opozícia reaguje na Šaškovu tlačovku k tendru: Nechutné, alibistické DIVADLO! Chce získať čas na zakrytie machinácií
Poplach v Nemecku: V
Zahraničné
Poplach v Nemecku: V krajine sa šíri smrtiaca baktéria! Detská choroba už útočí aj na dospelých

Ďalšie zo Zoznamu