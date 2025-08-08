Sexuálna revolúcia v púšti: Ženy hľadajú cestu k sebe na kontroverznom ozdravnom pobyte, platia zaň tisíce!

KALIFORNIA - Uprostred vyprahnutej, no magicky pokojnej krajiny Národného parku Joshua Tree sa odohráva niečo nezvyčajné. Niekoľkodňový pobyt s názvom Back to Body Sex Retreat ponúka ženám priestor, kde môžu bez hanby preskúmať svoje telo, túžby a osobné hranice. Vyskúšala ho aj autorka rubriky o sexe a randení, Jana Hockingová, a o túto skúsenosť sa podelila v podcaste.
Návštevníčky „orgazmického pobytu“ v Národnom parku Joshua Tree zvyčajne zaplatia okolo 15 000 dolárov (12 887 eur), ale sú víkendy, ktoré stoja menej ako 1000 dolárov (859 eur). Jana Hockingová, autorka rubriky o sexe a randení pre Mail Online, sa o svoje skúsenosti podelila v podcaste Just Between Us, informuje Unilad.
„Myslela som si, že tam budú iba extrovertky, ktoré sú výstredné a chcú sa predvádzať pred ostatnými, ale v skutočnosti to tak nebolo. Niektoré sa rozvádzali a uvedomili si, že nemali správny orgazmus a chceli napraviť krivdy, zatiaľ čo iné sa vyrovnávali s traumou a potrebovali sa naučiť, ako si opäť užívať sex, čo bolo dosť srdcervúce.“ Jana ďalej opísala étos tábora a vyjadrila sa, že jeho cieľom je naučiť ženy, že v sexuálnej oblasti musia uprednostňovať svoje potreby.
Pri opise prvého cvičenia poznamenala, že každá návštevníčka vysvetlila, prečo prišla a to bola asi jediná nevinná vec, ktorú robili. Pod vedením zakladateľky pobytov Pamely Madsenovej a jej tímu sa skupina presunula k tantrickej meditácii. „Museli sme držať svoje vulvy a hojdať sa dopredu a dozadu, buď nahé alebo v spodnej bielizni, a hovoriť so svojou vulvou a povedať jej, čo chceme, kým chceme byť a aké sú naše ciele. Mojím zámerom bolo získať späť kontrolu nad svojou sexualitou, pretože som si uvedomila, že predstieram a dokážem dosiahnuť orgazmus ako Meg Ryanová, ale mám skutočný orgazmus? Dávam svoje potreby na prvé miesto?“ Medzi ďalšie cvičenia patrili formy bondage, senzorická deprivácia a rôzne druhy dotykov od pomocníkov.
V jednom cvičení dosiahla Madsenová orgazmus pred účastníkmi s pomocou mužského pomocníka po polhodine predohry. „Trvalo to tak dlho, že som sa začala nudiť,“ hovorí Jana. V ďalšom tutoriáli lekár na tele Madsenovej vysvetľoval podrobnosti ženskej anatómie. „Všetci sme stáli okolo, zatiaľ čo urológ ukazoval na jej intímne partie,“ povedala. „Toto sú vaše pysky, toto je váš klitoris.“ V podcaste uviedla, že to bola jediná vec na kurze, kedy nedosiahla orgazmus, ale teraz sa cíti sebavedomejšia a lepšie pripravená na dosiahnutie vrcholu v pohodlí svojho domova. Retreat Back to Body je dôkazom, že sexualita nemusí byť len o sexe, ale aj o vedomej ceste späť k sebe.