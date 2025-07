Rodičov pri SEXE v Brne vyrušilo vlastné dieťa: Mrazivá reakcia otca, ktorý ho zmlátil, úradovala až polícia!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRNO - Brnenskí policajti sa počas tohto týždňa dostali do situácie, ktorá nebýva vôbec príjemná pre blízkych a rodinu. Hlavnú úlohu tu zohrávajú milostné vzťahy a výbušná povaha, ktorá sa pretavila do násilia na dieťati. Pár sa chystal oddávať milovaniu, keď v tom ich prerušilo dieťa. Z následného konania otca bola vystrašená aj samotná matka, ktorá zavolala na svojho vlastného muža políciu.

Prípad polícia popísala na webe tydenikpolicie.cz. Stráznici neskrývali znepokojenie nad rodinnou situáciou na západe českého mesta Brno, kde v noci v stredu 16. júla polícia zasahovala.

O príchod požiadala samotná žena vo veku 30 rokov, ktorá do telefónu operačnému stredisku povedala, že partner v byte napadol ich spoločné dieťa. Na hliadku poriadkovej jednotky čakala pred domom a videla náhlivo odchádzať 35-ročného muža. Zastavila ho a vyzvala, aby sa nevzďaľoval.

(Zdroj: TASR - Michal Svítok )

Muž sa síce dlho zdráhal odpovedať a strážnici museli preukázať veľkú asertivitu a trpezlivosť. Z popisovania situácia sa nakoniec ukázalo, že dvojica sa chystala mať sex, no do miestnosti náhle vstúpil ich malý syn. "Muža to údajne rozzúrilo natoľko, že chlapca v predškolskom veku schmatol a vraj ho niekoľkokrát silno udrel cez zadok," popísala polícia.

Chlapec bol vystrašený, dvojica nebola sama, pil sa aj alkohol

Žena bola z takého konania vystrašená a rázne ho odmietla. Počas hádky zavolala mestskú políciu. Strážnici sa išli do izby vystrašeného chlapca pozrieť. V miestnosti sa orientovali s využitím svojich bateriek, pretože tam nesvietilo svetlo. "Chlapec sa s ďalšími deťmi schovával pod perinou. Viditeľne zranený nebol, ale sťažoval sa na bolestivý výprask a tvár mal začervenanú od plaču. Dôležitým svedkom incidentu by mohol byť muž, ktorého ženín partner k intímnostiam údajne prizval. Ten vraj ale na začiatku sporu odišiel a žena jeho meno nepozná," popísala polícia.

Čo je však horšie, je fakt, že hlavní účastníci sporu nadýchali hodnoty okolo 1,5 promile alkoholu. "Podmienky v byte pripadali strážnikom celkovo neutešené, a tak prípad odovzdali okrem štátnych policajtov aj sociálnym pracovníkom," doplnili orgány.