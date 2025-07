Kontroverzný trend v krajine: Dôchodkyne vyhľadávajú mladých milencov! Neuveríte kde FOTO VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: channel 5)

Zatiaľ čo mnohí Briti cestujú na dovolenku za oddychom, existuje skupina žien, ktorá má o cieľovej destinácii jasno z iného dôvodu, Gambia. Malá západoafrická krajina, ktorá ponúka teplé pláže, prijateľné ceny a pre mnohé ženy v dôchodkovom veku aj nádej na romantické dobrodružstvo s omnoho mladšími mužmi, uviedol portál Mirror.

Tento trend nie je nový, no čoraz viac ho sprevádza kontroverzia a kritika. Gambia sa vďaka nemu dočkala prezývky „Granbia“, narážky na veľký počet zrelých britských žien, ktoré tu vyhľadávajú intímne styky s miestnymi „toyboymi“.

(Zdroj: mirror.co.uk)

Podľa 65-ročnej Barbary z Kentu, ktorá sa o svoje skúsenosti podelila pre denník The Sun, ide len o nevinnú zábavu: „Neubližujem nikomu. Ak si chcem vziať pekného muža do izby, je to moja vec. Starí chlapi chodia do Thajska a nikto o tom nehovorí. No keď to urobí žena, hneď je z nej sex turistka.“

Iné ženy však tvrdia, že ich k miestnym mužom viaže skutočný citový vzťah. Tak ako Heidi Hepworthová (51), ktorá v roku 2018 zanechala po 23 rokoch manželstvo a prestúpila na islam, aby si vzala svojho gambijského partnera. „Ľudia neverili, že to vydrží, ale milujeme sa a plánujeme spoločnú budúcnosť,“ uviedla v relácii Loose Women.

Fenomén si všimli aj dokumentaristi. V roku 2020 odvysielala stanica Channel 4 film „Sex On The Beach", ktorý zachytával realitu v baroch a na plážach Gambie. Scény, v ktorých staršie belošky vyhľadávali mladých černochov, označili mnohí diváci za „znepokojujúce“. „Je to môj život a moje rozhodnutie,“ tvrdila jedna z respondentiek vo filme, ktorá navštívila Gambiu štyrikrát za jediný rok. „Bozkáte veľa žiab, kým nájdete princa. A ja som si užívala každý moment.“

Zásadný problém však tkvie v hlbokej ekonomickej nerovnosti. Gambia patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Sexuálne kontakty s bohatšími turistkami môžu byť pre miestnych mužov ekonomicky záchranným lanom.

Podľa miestneho hudobníka a otca piatich detí, Aliho Chama, muži nie sú prostitúti, ale využívajú šancu, ktorú im turistky ponúkajú. „Menia 1 000 libier na miestnu menu. To sú u nás veľké peniaze. Tí muži si chcú zabezpečiť seba a svoje rodiny. Nie každý má inú možnosť,“ vysvetľuje Cham. Upozorňuje tiež na to, že mnohí Gambijčania sa pokúšajú dostať do Európy aj riskantne, napríklad cez more.

Miestne úrady sa snažia sex turizmus obmedziť, no zatiaľ neúspešne. Aj preto sa objavujú hlasy, že krajina s potenciálom stať sa rodinnou destináciou s bohatou históriou, gastronómiou a prírodou, zostáva v tieni svojej kontroverznej povesti.