Neuveríte, ako sa táto 19-ročná modelka dostala z pazúrov únoscu: VIDEO Jej taktika vás prekvapí!

LONDÝN - Britská modelka Chloe Aylingová sa v roku 2017 stala obeťou desivého únosu v talianskom Miláne. Útočníci ju omámili, zajali a plánovali vydražiť ako sexuálnu otrokyňu na temnom internete. Aj keď spočiatku čelila podozreniam, že si celý príbeh vymyslela, dnes otvorene opisuje, ako jej pokojná reakcia a psychologická taktika pomohli odvrátiť tragický koniec.
V apríli 2017 odcestovala vtedy 19-ročná Chloe do Paríža na fotenie, ktoré jej dohodol jej bývalý agent Phil Green. Pracovná ponuka prišla od muža vystupujúceho pod menom Andre Lazio. Kvôli teroristickému útoku na parížskom bulvári Champs-Élysées sa však plán zrušil. O niekoľko mesiacov neskôr sa „Andre“ ozval znovu – tentoraz s ponukou fotenia v Miláne, informuje Unilad.
Chloe ponuku prijala a po prílete do Talianska sa vybrala na miesto, kde sa mal projekt uskutočniť. Namiesto fotenia ju však čakalo omámenie a únos. Držal ju muž, ktorý si hovoril MD a tvrdil, že koná na príkaz zločineckej skupiny Black Death. Jeho cieľom bolo vydražiť ju ako sexuálnu otrokyňu na dark webe. Únosca kontaktoval jej agenta a požadoval výkupné vo výške 300-tisíc dolárov. Phil Green okamžite informoval britskú aj taliansku políciu. Aj keď spočiatku existovali pochybnosti, či je únos skutočný, vyšetrovatelia rýchlo potvrdili, že Chloe je vo vážnom nebezpečenstve.
Podľa jej slov nastal zlomový moment, keď si uvedomila, že panika by situáciu iba zhoršila. „Vždy som zostala pokojná. Ak sa stane niečo, čo nemôžem ovplyvniť, musím to prijať. Panika by všetko len zhoršila,“ spomína. Postupne si všimla, že jej únosca sa k nej začal správať inak – dokonca sa ju pokúsil pobozkať. Chloe naznačila, že ak ju prepustí, možno medzi nimi neskôr k niečomu dôjde. Tento psychologický prístup využívala až do šiesteho dňa únosu. Nakoniec sa jej podarilo presvedčiť únoscu, aby ju odviezol na britský konzulát v Miláne. Tam okamžite poskytla polícii všetky informácie, aj keď jej únosca požadoval, aby vyšetrovanie ukončila.
Páchateľ, neskôr identifikovaný ako Łukasz Herba, bol v roku 2018 odsúdený na 16 rokov a 9 mesiacov väzenia. Chloe však dodnes čelí útokom ľudí, ktorí jej neveria. „Niektorí tvrdia, že som si to vymyslela. Ale ja viem, čo som prežila,“ hovorí dnes. Svoju skúsenosť detailne opisuje v novej dokumentárnej sérii Chloe Ayling: My Unbelievable Kidnapping, ktorej prvá časť mala premiéru 4. augusta na BBC.