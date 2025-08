Šialený skok z vrcholu Álp: Rakúšan Johannes letel vo wingsuite z výšky 4 000 metrov, zábery berú dych!

Adrenalínový skok z najvyššieho vrcholu Álp naháňa strach (Zdroj: Youtube/JoHannes | Wingsuit )

Johannes sa spolu s lezeckým partnerom Mariom vydal na horu Täschhorn – jeden z najvyšších, najimpozantnejších a zároveň najťažšie dostupných alpských štítov, ktorý presahuje výšku 4 000 metrov, informuje LadBible.

Po deväťhodinovom výstupe strávili noc v horskom útočisku Mischabeljoch, známom svojou futuristickou, „kozmickou“ architektúrou. Na vrchole sa prezliekli do wingsuitov, nasadili kamery a odhodlali sa k skoku. Pre laika môže byť sledovanie videa poriadnou skúškou nervov. V niektorých momentoch sa zdá, že Johannes narazí priamo do skalného masívu. „Po 40 sekundách letu mi stuhli ruky tak, že som nedokázal udržať klz a musel som letieť strmšie,“ uviedol k videu na YouTube.

„Necítil som prsty a bolo to čoraz nebezpečnejšie.“ Po bezpečnom pristátí ho čakala zaslúžená odmena – studené pivo. „Neviem, či to bolo nadmorskou výškou alebo váhou batohu, ale bol som totálne vyčerpaný. Akcia ako z iného sveta. Aká hora!“ dodal. Diváci na internete nešetrili chválou. Jeden z komentárov označil zábery za „očarujúce“ a „čistú ukážku odvahy a majstrovstva“. Iný poznamenal: „Tieň na skalách bol v niektorých momentoch obrovský – mal som pocit, že narazíš. Si blázon, ale obrovský rešpekt.“ Johannesov let sa tak zapísal nielen do jeho osobného zoznamu adrenalínových výziev, ale aj medzi najpôsobivejšie zábery z GoPro, aké kedy videli milovníci extrémnych športov.