Káva, funkčná voda, čaj, matcha alebo energiťák? Porovnali sme, čo vám kedy najlepšie padne

Potrebujeme naštartovať ráno, zachrániť popoludnie a občas potiahnuť aj v noci. Po čom ale siahnuť? Po klasickej káve, funkčnej vode alebo po energetickom nápoji? Každý z týchto nápojov má svoje miesto, len je dobré vedieť, kedy a prečo. Ktorý povzbudzovač je pre vás ten pravý a čo všetko by ste o ňom mali vedieť?

Potrebujete nakopnúť, ale neviete, čo si dať? Či už ste ranné vtáča, ktoré potrebuje rozbehnúť deň, alebo popoludňajší unavený typ s poklesom energie, možností je viac než dosť. Káva, funkčná voda alebo energetický nápoj? Každý z týchto povzbudzujúcich pomocníkov má svoje špecifiká – od chuti a zloženia až po rýchlosť nástupu a výdrž. Pozreli sme sa na ne bližšie, aby ste si mohli vybrať presne to, čo vám sadne najviac.

Káva: Nápoj plný prospešných látok

Káva nie je len o kofeíne. Je to zážitok, rituál, vôňa a oddych. Kvalitná káva obsahuje prirodzene sa vyskytujúci kofeín, antioxidanty a stovky aromatických látok:

Kofeín – prirodzene sa vyskytujúci stimulant, ktorý zlepšuje pozornosť, bdelosť a výkon. V šálke espressa ho nájdete zhruba 70–90 mg.

Antioxidanty (napr. kyselina chlorogénová) – chránia bunky pred oxidačným stresom a podporujú celkové zdravie. Káva patrí dokonca k jedným z najväčších zdrojov antioxidantov v bežnej strave.

Vitamíny skupiny B – najmä B2 (riboflavín), B3 (niacín) a B5 (kyselina pantoténová), ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu nervového systému a metabolizmu.

Draslík a horčík – minerály dôležité pre činnosť srdca, svalov a rovnováhu elektrolytov.

Melanoidíny – látky vznikajúce pri pražení, ktoré majú antibakteriálne a protizápalové účinky.

Polyfenoly – rastlinné zlúčeniny s pozitívnym vplyvom na trávenie a kardiovaskulárne zdravie.

Zloženie kávy sa mení v závislosti od typu kávovníka (Arabica vs. Robusta), spôsobu praženia a prípravy. No ak si vyberiete kvalitnú, čerstvo pomletú kávu, získate viac než len povzbudenie – získate malý denný rituál plný prospešných látok.

Vedeli ste, že…

pri domácej príprave kávy nevzniká takmer žiadny odpad (ak nepoužívate plastové kapsule)?

Polkilové balenie vám vystačia na 50 až 60 šálok kvalitnej kávy, pričom jedna vyjde len na pár centov?

ak si zvolíte značku, ktorá podporuje pestovateľov kávy a šetrný prístup k prírode, budete mať navyše dobrý pocit, že ste pomohli

káva sa ľahko recykluje – použité kávové usadeniny využijete ako hnojivo, pohlcovač pachov či dokonca peeling.

Kedy si ju dať?

Keď si chcete dopriať chvíľku pre seba, keď potrebujete povzbudiť myslenie a koncentráciu. Výborne sa hodí do kancelárie, domácej pohody aj na stretnutia s priateľmi.

Funkčná voda: Moderný kofeín s bonusom hydratácie

Na pohľad vyzerá ako čistá voda s ovocnou príchuťou, no skrýva v sebe silu 150 mg kofeínu – čo zodpovedá dvojitému espressu. Tento osviežujúci nápoj vzniká extrakciou kofeínu zo zelených zŕn kávy Arabica. Proces prebieha bez použitia chemikálií:

Kávové zrná sa namáčajú v prírodnom extrakte, v ktorom sa oddelí kofeín od zŕn

Zrná, zbavené kofeínu, sa použijú na výrobu bezkofeínovej kávy

Extrakt s kofeínom sa vysuší a vznikne čistý kofeín v podobe prášku. Používa sa aj vo farmácii či kozmetike

Kofeínový prášok sa riedi s pramenitou vodou a arómami

Prvú funkčnú vodu uviedlo na náš trh Tchibo. Coffizz vás dnes osvieži v troch príchutiach:

Citron & mäta

Marakuja

Pomelo & limetka

Pre koho je ideálna?

Pre tých, ktorí nechcú piť kávu, ale potrebujú kofeín. Na výlety, šoférovanie, športovanie alebo ako svieža alternatíva počas horúcich dní. Zároveň hydratuje, čo je výhodou oproti káve alebo energetickým nápojom, a nezaťažuje žalúdok.

Čaj: Nenápadný rival kávy, ktorý má čo ponúknuť

Čaj je v mnohom jemnejší, ale rozhodne nie menej zaujímavý nápoj. Okrem toho, že je ideálny spoločník na pokojné rána či popoludňajší relax, ponúka množstvo látok s blahodarným účinkom:

Teín (kofeín v čaji) – povzbudzuje podobne ako káva, ale vďaka obsahu L-theanínu účinkuje jemnejšie a dlhšie. Pomáha pri sústredení bez náhlych výkyvov energie.

L-theanín – aminokyselina, ktorá pôsobí na mozog relaxačne, podporuje pokoj, kreativitu a znižuje stres.

Polyfenoly (napr. katechíny) – prírodné antioxidanty, ktoré posilňujú imunitu, chránia bunky pred starnutím a majú protizápalové účinky. Najmä zelený čaj je v nich bohatý.

Flavonoidy – pomáhajú chrániť srdce a znižujú riziko niektorých chronických ochorení.

Vitamíny (najmä C, B2, B3) a minerály – prispievajú k vitalite a správnemu fungovaniu organizmu.

Čierny, zelený, biely či bylinkový – každý druh čaju má iné účinky, chuťový profil aj množstvo povzbudzujúcich látok. Čaj je zároveň výbornou voľbou pri nižšej tolerancii na kofeín alebo ak hľadáte nápoj, ktorý povzbudí aj upokojí zároveň.

Matcha: Pomalší nástup, dlhší dojazd

Matcha je jemne mletý zelený čaj pôvodom z Japonska, ktorý sa pripravuje z celých lístkov. Vďaka tomu je doslova nabitá živinami: obsahuje kofeín, ale aj L-theanín, ktorý má upokojujúci účinok a pomáha zlepšiť koncentráciu bez nervozity a to až na 6 hodín. Matcha je zároveň výnimočne bohatá na antioxidanty, najmä katechíny, ktoré podporujú detoxikáciu a imunitu. Nájdeme v nej aj vitamíny A, C, E a minerály ako železo či zinok. Keď potrebujete energiu aj pokoj zároveň – napr. pri práci, štúdiu alebo meditácii, siahnite po tomto zelenom nápoji.

Energetické nápoje: Rýchly zásah, ale opatrne!

Energeťáky poznáme všetci. Sú silné, majú rýchly nástup, podporia pri športe či pri učení. Obľúbené sú najmä medzi teenagermi a mladými ľuďmi. Najčastejšie obsahujú:

kofeín

taurín

cukor a sladidlá

L-karnitín

Vitamíny skupin B, niekedy aj D a C

Guarana, výťažok zo zeleného čaju

Arómy, farbivá, prídavné látky

Ich chuť je špecifická a nie každému sadne. Mnohé majú vysoký glykemický index, čo znamená, že povzbudia rýchlo, no po chvíli môže prísť „energetický pád“.

Kedy s nimi opatrne?

Ak máte vysoký tlak, citlivé srdce, alebo ich pijete často či v kombinácii s alkoholom. Kvôli cukru a umelým látkam by mali byť skôr výnimkou než každodenným návykom, najmä u mladých ľudí. Okrem toho brzdia účinky alkoholu, takže vypijeme viac a to môže viesť k otrave alkoholom. Deti, tehotné a dojčiace ženy by sa energiťákom mali vyhnúť úplne.

Tak čo si vybrať? Káva, funkčná voda alebo energetický nápoj?

Každý z týchto troch pomocníkov má svoje silné stránky – záleží na tom, čo práve potrebujete. Pozrite si jednoduché porovnanie:

Káva

Účinok: povzbudenie, lepšia koncentrácia a chuťový pôžitok

Rýchlosť účinku a trvanie: nástup účinku do 10 – 30 minút, trvá 3 – 5 hodín

Výhody: prírodný pôvod, možnosť rituálu pri príprave, široká škála chutí

Nevýhody: pri nadmernej konzumácii môže dehydrovať či podráždiť žalúdok

Funkčná voda Coffizz

Účinok: rýchla dávka kofeínu + hydratácia v jednom

Rýchlosť účinku a trvanie: nástup do 10 minút, účinok trvá cca 4 hodiny

Výhody: osvieži, hydratuje, nezaťaží žalúdok, vhodná pre tých, ktorým káva nechutí

Nevýhody: neodporúča sa večer alebo pri citlivosti na kofeín

Čaj

Účinok: povzbudenie, zlepšenie sústredenia, upokojenie psychiky

Rýchlosť účinku a trvanie: nástup pomalší, 30 a viac minút, dlhší účinok 4 – 6 hod

Výhody: obsahuje antioxidanty, hydratuje, vhodný pri intolerancii kofeínu

Nevýhody: menej výrazný účinok, najmä pri potrebe okamžitého povzbudenia

Matcha

Účinok: plynulé povzbudenie a mentálna bdelosť bez prudkého nástupu

Rýchlosť účinku a trvanie: pomalší nástup, ale veľmi stabilné účinky až 6 hodín

Výhody: Detoxikuje, podporuje imunitu, zlepšuje sústredenie bez nervozity

Nevýhody: Vyššia cena, špecifická chuť nie každému sadne

Energetický nápoj

Účinok: silné povzbudenie, kombinácia kofeínu, taurínu, cukru a vitamínov

Rýchlosť účinku a trvanie: nástup do 5 – 10 minút, trvanie 3 – 5 hodín

Výhody: rýchly „boost“, vhodný pri fyzickej záťaži

Nevýhody: často obsahuje veľa cukru a umelých látok

Keď hľadáte pohodu a chuť, siahnite po kvalitnej káve.

Ak potrebujete svieži reštart, Coffizz vás nielen povzbudí, ale aj hydratuje.

Potrebujete sa sústrediť a byť dlhšie bdelí? Zalejte si čaj alebo matchu. A ak vás čaká extrémne náročný deň (alebo noc), možno raz za čas padne vhod aj klasický energetický nápoj – ale s mierou.

