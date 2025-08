Šokujúci objav japonských vedcov: Vôňa ženského podpazušia u mužov znižuje stres!

(Zdroj: Getty Images)

TOKIO - Niektoré vône majú na mužov nečakaný účinok. Nový výskum vedcov z Tokijskej univerzity zistil, že telesný pach z podpazušia žien môže mužov nielen zaujať, ale dokonca aj upokojiť a to najmä počas ovulácie. Autori štúdie totiž identifikovali špecifické chemické zlúčeniny, ktoré nielenže zvyšujú vnímanú príťažlivosť žien, ale zároveň znižujú mužský stres.

Japonskí vedci realizovali zaujímavý experiment, počas ktorého nechali mužov ovoniavať ženské podpazušia. Týmto spôsobom zistili, že telesný pach žien môže jemne ovplyvniť správanie mužov a dokonca im pomôcť uvoľniť sa, informuje New York Post.

Chémia podpazušia

Predchádzajúce výskumy ukázali, že telesný pach žien sa počas menštruačného cyklu mení a muži ho častejšie považujú za príťažlivý v období ovulácie, keď je žena na vrchole plodnosti. Chémia, ktorá mení pot na jemný biologický signál, však bola doteraz záhadou. Pomocou moderných chemických analytických nástrojov vedci z Tokijskej univerzity identifikovali tri zlúčeniny v telesnom pachu, ktoré sa počas cyklu menia a dosahujú vrchol práve pri ovulácii.

Keď boli tieto zlúčeniny pridané do vzoriek potu z podpazušia, muži hodnotili vôňu ako príjemnejšiu a tváre žien ako atraktívnejšie a ženskejšie. Zaujímavé je aj to, že pri vdýchnutí týchto zlúčenín vyzerali muži uvoľnenejší a v porovnaní s kontrolnou skupinou sa im v slinách znížili hladiny stresového biomarkera. „Tieto výsledky naznačujú, že telesný pach môže určitým spôsobom prispievať ku komunikácii medzi mužmi a ženami,“ uviedol Kazushige Touhara z Katedry aplikovanej biologickej chémie Tokijskej univerzity, ktorý viedol výskumný tím.

Hľadanie pravdy o ľudských feromónoch

Feromóny, ktoré sú často označované ako „chemikálie lásky“ , sú dobre zdokumentovaným javom v živočíšnej ríši. Hmyz, vtáky, či cicavce používajú tieto pachové signály na dorozumievanie o párení, pri sociálnych väzbách alebo označovaní teritória. Aj keď Hollywood miluje predstavu neviditeľných vôní, ktoré okamžite prebudia vášeň, vedci sú v tomto smere skeptickí. Niektoré malé štúdie naznačili, že určité látky, ako androstadiénon v mužskom pote či estratetraenol v ženskom moči, môžu ovplyvňovať náladu a príťažlivosť.

Tieto zistenia však boli spochybnené kvôli metodologickým nedostatkom, ako sú hygienické návyky účastníkov alebo nejednotné vnímanie vôní. Japonskí vedci mali preto náročnú úlohu, keď chceli presne identifikovať správnu chemickú kombináciu. „Najťažšie bolo naplánovať zber podpazušných pachov u viac ako 20 žien presne v kľúčových fázach ich menštruačných cyklov,“ povedala členka tímu Nozomi Ohgiová. „Museli sme s každou účastníčkou často konzultovať telesnú teplotu a iné ukazovatele cyklu, aby sme pochopili a sledovali ich stav.“

Každá žena si prešla viac než mesačným dôkladným sledovaním a odbermi. Napriek tomuto prísnemu prístupu Touhara zatiaľ nie je pripravený označiť identifikované zlúčeniny za skutočné ľudské feromóny. „Nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že látky, ktoré sa zvyšujú počas ovulácie, sú ľudské feromóny,“ povedal. Jedna z nezodpovedaných otázok znie: Sú tieto vône špecifické pre náš druh ako je to aj u živočíšnych feromónov? „Momentálne môžeme povedať, že ide o látky podobné feromónom,“ priznal Touhara. V budúcnosti plánuje jeho tím zapojiť do štúdie rozmanitejšiu skupinu účastníkov, aby vylúčil genetické vplyvy na výsledky. Zároveň chcú skúmať, ako na tieto látky reaguje mozog a to najmä oblasti spojené s emóciami a vnímaním.