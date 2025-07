VIDEO Strašidelný objav v lese: Muž pokojne kráčal, keď zrazu začul šepot, TOTO ho dostalo!

(Zdroj: Getty Images)

NEW FOREST- TikToker sa vybral na nočný výlet do údajne najkrajšieho európskeho národného parku, no atmosféra lesa sa v jednej chvíli zmenila tak desivo, že sa bez rozmýšľania otočil a utiekol.

Malo to byť pokojné nočné dobrodružstvo v srdci jedného z najkrajších národných parkov Európy. Namiesto krásneho výhľadu a divokej prírody však muž známy na TikToku ako @saintjidz zažil niečo, čo by opísal ako hororový film v priamom prenose, informoval britský denník Mirror.

New Forest, rozkladajúci sa v oblasti Hampshire a Wiltshire, patrí medzi najstaršie lesy v Anglicku. Vznikol pred takmer tisíc rokmi, keď si ho v roku 1079 privlastnil sám Viliam Dobyvateľ ako poľovnícky revír. Dnes je domovom divokých poníkov, ale aj miestom, ktoré sprevádzajú temné legendy o prízrakoch a čarodejniciach z Burley. „Bolo to najlepšie hodnotené miesto v Európe, tak čo sa môže stať, keď sa tam vyberiete v noci?“ začína svoje video Saintjidz. Vzali si inteligentné hodinky, sadli do auta a vyrazili smerom na juh Anglicka. Na prvý pohľad nevinná túra sa však rýchlo zmenila na nočnú moru.

Po tom, čo zablúdil mimo plánovanej trasy, museli sa preplietať tmavým lesom len s baterkou. „Začalo to byť čudné... šepot, zvláštna atmosféra, pocit, že tu nie som sám,“ opisuje. A potom prišlo to najhoršie, pred ním sa zjavilo asi sedem poníkov. „Bolo to ako v Mlčaní jahniat,“ dodal. „Vidím sedem poníkov, som tam sám... a čo keď sa cítia ohrozené? Bol to boj siedmych proti jednému. Musel som sa otočiť a utekať.“ Video zachytáva aj moment, keď sa snaží potichu obísť zvieratá, ale nakoniec sa rozhodne pre útek späť k autu.

Používatelia TikToku reagovali rôzne. Niektorí sa mu vysmievali, iní ho nazvali odvážnym. Jeden napísal: „Toto je najstrašidelnejší les v Anglicku. Domov bosoriek z Burley, ak veríte na také veci.“ Iný dodal: „Ich oči v tme? Nie, ďakujem, ja lesy v noci nemusím.“ Správca lesa sa k incidentu nevyjadril, no isté je, že aj ten najkrajší park Európy má svoju temnú stránku. A Saintjidz? Ten si najbližšie radšej vyberie dennú prechádzku.