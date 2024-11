Pár si na FOTO z horskej túry všimol MRAZIVÝ detail: Oblasť je známa výskytom Bigfoota! Je to naozaj on?

(Zdroj: Reddit/fwunnyvawentine)

„Rada fotím na film a s priateľom sme robili zošit zo všetkých vyvolaných fotiek, ktoré som nafotila,“ povedala Springfieldová pre portál Newsweek. Keď sa však pozrela na fotografie z ich nedávneho výletu, všimla si čudný detail. „Nie som si istá, ako som si to vôbec všimla, keďže je to taký malý detail,“ uviedla ďalej. O záber sa podelila na Reddite a vo svojom príspevku uviedla: „Túto fotku som odfotila na vrchole hory. Za stĺpom nemalo byť nič, je za ním prudký svah do lesa. Ale vyzerá to ako ruka.“ Upozornila na niečo, čo vyzerá ako ruka držiaca stĺp.

K záhade sa pridalo aj to, že strážcovia parku dvojicu informovali, že v čase návštevy boli jedinými návštevníkmi, keďže aktuálne nie je turistická sezóna. „S priateľom si naozaj nie sme istí, čo si máme myslieť,“ povedala Springfieldová. Možnosť stretnúť sa s kryptidmi, ako je Bigfoot, ich však nadchla, keďže oblasť je známa takýmito pozorovaniami. „Boli sme veľmi nadšení, keď sme to videli, kvôli všetkým kryptidom, o ktorých sa hovorí, že číhajú v horách Západnej Virgínie,“ prezradila ďalej.

Používatelia Redditu boli rovnako vystrašení ako pár a rýchlo sa vrhli do sekcie komentárov. „Vyzerá to ako zakrivený tieň,“ napísal jeden z komentujúcich. „Možno prvá skutočne desivá vec, ktorú som na tejto sociálnej sieti videl,“ uviedol ďalší. „Vyzerá to, že sa za stĺpom niekto krčí, alebo je to len tieň okraja pamätníka. Tak či onak, už by som sa tam nevrátil,“ priznal tretí komentujúci. „Zdá sa, že ste našli Bigfootovho menej známeho bratranca, Littlehanda,“ zavtipkoval iný.