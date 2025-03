Obyvateľov mestečka sužoval tajomný fenomén: Seizmologička po rokoch vyriešila ZÁHADU! Žiadny duch, ale...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Američania hlásia prítomnosť tajomného ducha na železničnej trati medzi Charleston a Summerville už od polovice 20. storočia. Podľa portálu IFLScience toto miesto priťahovalo lovcov duchov a nadšencov paranormálnych javov, pričom niektorí tvrdia, že videli zvláštne svetlá pohybujúce sa smerom k nim a dokonca sa zväčšovali. Správy o svetlách – ktoré mnohí opisujú ako malé a guľovité – sú len časťou tvrdení miestnych obyvateľov. Tí už od 50. rokov tvrdia, že sa v okolí pohybujú nadprirodzené bytosti, ktoré otriasajú autami, šepkajú v domoch a spôsobujú celkový chaos v susedstve. Zdá sa však, že Summerville nemusí byť také strašidelné miesto, ako sa mohlo zdalo. Podľa Susan Houghovej, seizmologičky z U.S. Geological Survey (USGS), môže mať tento fenomén celkom racionálne vysvetlenie. Odborníčka tvrdí, že mesto pravdepodobne zažíva zemetrasenia s plytkým ohniskom. Podľa odborníčky by mohlo ísť o tzv. „zemetrasné svetlá“ – vzácny optický úkaz spojený so seizmickou aktivitou.

Scientist solves mystery of 'Summerville Ghost' of South Carolina that's terrorized locals since the 1950s https://t.co/yjwqONkjfz — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2025

Spočiatku mu neprikladala veľký význam, no jej záujem sa opäť prebudil po tom, ako sa v októbrovom vydaní interného spravodaja USGS objavil článok o vedeckých vysvetleniach paranormálnych javov. Po dôkladnejšej analýze dospela k záveru, že viaceré opisy udalostí v Summerville nesú typické znaky seizmických javov. Odborníčka tiež pre portál Science uviedla, že zemetrasenia pravdepodobne spôsobujú otrasy áut, hojdanie dverí a tajomné šepoty v horných poschodiach domov. Seizmické udalosti, ktoré si ľudia neuvedomujú ako zemetrasenia, môžu podľa nej vysvetľovať mnohé z hlásených javov. Záhadné svetelné gule, ktoré sa vznášajú nad bývalou železničnou traťou, môžu byť príkladom tzv. zemetrasných svetiel. Tento jav sa podľa nej vyskytuje na viacerých miestach, pričom podobné hlásenia pochádzajú aj z Wilmingtonu a ďalších oblastí Karolíny. Nevylučuje, že títo „duchovia“ môžu odhaľovať aktívne, plytké zlomy v zemskej kôre.

Fenomén vysvetľujú viaceré teórie

Keďže ide o jav, ktorý nie je možné zachytiť v reálnom čase, jeho výskum je extrémne náročný. Napriek tomu existujú viaceré vedecké teórie, ktoré môžu poskytnúť vysvetlenie. Jednou z týchto teórií, publikovanou v štúdii Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), je hypotéza, že zemetrasné svetlá sú spojené s uvoľňovaním radónu alebo metánu. Tieto plyny môžu po kontakte s kyslíkom vzplanúť, čo by mohlo vysvetľovať vznik neobvyklých svetelných úkazov. Hypotéza o uvoľňovaní plynov zahŕňa dva možné mechanizmy. Hoci je radón inertný plyn a sám o sebe nevzplanie, môže byť spojený s javom nazývaným žiarový výboj, pri ktorom sa elektróny dostávajú do excitovaného stavu a následne sa vracajú do svojej základnej orbitálnej štruktúry.

(Zdroj: Getty Images)

Houghová sa tiež domnieva, že záhadné svetlá môžu súvisieť s opustenou železničnou traťou v neďalekom lese. Možnosť, že iskry zo starých kovových konštrukcií zohrávajú určitú úlohu, nie je vylúčená. Pokiaľ ide o nevysvetliteľné zvuky, ktoré obyvatelia hlásia už desaťročia, mohli by byť výsledkom vysokofrekvenčnej energie pochádzajúcej z plytkého seizmického zdroja v blízkom okolí. Zvukové vlny s frekvenciou v rozmedzí 20 až 200 Hz sú v rozsahu ľudského sluchu, čo by mohlo vysvetliť, prečo niektorí ľudia vnímajú šepoty či iné zvláštne akustické prejavy. Štúdie naznačujú, že infrazvukový hluk s frekvenciami nižšími ako 20 Hz môže spôsobovať rôzne pocity a fyzické vnímanie. Na základe tejto teórie odborníčka plánuje vykonať ďalšie terénne merania. V rámci ďalšieho výskumu oslovila skúseného seizmológa zo Štátnej univerzity v Charlestone, aby zistila, či by sa niektorí jeho študenti chceli zapojiť do skúmania týchto javov. Výsledky ďalšieho výskumu zatiaľ nie sú známe.