Krutá pomsta prírody: Milionár (†52) zabíjal divé zvieratá pre radosť! Prebodol ho nazúrený byvol

POLOKWANE (Južná Afrika) - Na juhoafrickej savane sa z lovca stal lovený. Americký podnikateľ a milionár Asher Watkins (†52), známy vášnivou záľubou v trofejnom love, zahynul po útoku obrovského kaferského byvola. Tragédia sa odohrala v nedeľu v provincii Limpopo počas niekoľkodňovej safari, ktorá stála tisíce eur.
Od realitného impéria k loveckým trofejám
Watkins, šéf spoločnosti Watkins Ranch Group z Texasu, zbohatol na predaji nehnuteľností. Vo voľnom čase investoval nemalé sumy do ciest po svete, aby si mohol pripísať ďalšie úlovky – od pumy a antilopy až po zebru. Na sociálnych sieťach sa prezentoval s fotografiami, na ktorých kľačí nad zastrelenými zvieratami či drží mŕtveho predátora v náručí.
Osudný stret v divočine
V osudný deň sa Watkins spolu s profesionálnym poľovníkom a stopárom vydal vystopovať kaferského byvola – mohutné zviera, ktoré môže vážiť až 1,5 tony a v Afrike si vyslúžilo prezývku „čierna smrť“.
Organizátori zo spoločnosti Coenraad Vermaak Safaris uviedli: „Asher prenasledoval byvola s profesionálnym lovcom a jedným z našich stopárov. Pri náhlom a bezdôvodnom útoku neporaneného zvieraťa utrpel smrteľné zranenia.“
Podľa denníka Metro sa zviera vyrútilo rýchlosťou okolo 50 km/h a nabralo ho na svoje masívne rohy.
Rodina v šoku
Na výprave boli aj Watkinsova matka, brat a nevlastný otec. Správu prijali s obrovským zármutkom. „Je to realita, ktorú je stále ťažké opísať slovami. Naše srdcia sú zranené, najmä pre Savannah, ktorá smúti za otcom,“ povedala jeho bývalá manželka Courtney pre spravodajský portál.
Ich dospievajúca dcéra sprevádzala otca na love už od útleho veku a rovnako ako on pózovala s trofejnými úlovkami.
Nebezpečný súper aj pre skúsených lovcov
Organizátori safari na svojej webovej stránke otvorene varujú: „Kaferský byvol je každoročne zodpovedný za viacero úmrtí lovcov a považuje sa za najnebezpečnejšie zviera Afriky. Dokáže prežiť aj po dobre mierených zásahoch a pri útoku sa pohybuje alarmujúcou rýchlosťou.“
V prípade Ashera Watkinsa sa táto povesť potvrdila tragickým spôsobom – lov, ktorý mal priniesť ďalšiu trofej, sa skončil smrteľným stretom s jedným z najobávanejších tvorov africkej savany.