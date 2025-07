Záhadné VIDEO rozdelilo internet: Dôkaz o morskej panne alebo premyslený hoax? Posúďte sami!

Toto video má dokazovať existenciu morských sirén, niektorí v ňom však vidia iba snahu zaujať (Zdroj: X/_theparanormalchic)

NEW YORK - Záhadné video zverejnené na TikToku dokumentuje tajomné tvory plávajúce pri rybárskej lodi a zachytáva aj desivé spevy šíriace sa z hlbín oceánu. Rybár Ryun Coleman hovorí, že ide o skutočné sirény a kvôli svojim tvrdeniam údajne čelí prenasledovaniu vládou. Ako to teda je? Ide o živý dôkaz dávnych legiend, alebo len o dobre premyslený podvod?

Tajomstvo toho, čo sa skrýva v hlbinách morí, fascinovalo ľudí od nepamäti. Od prehistorických bytostí meniacich tvar až po dôkazy o mimozemských svetoch. Priaznivcov konšpiračných teórií zaujalo aj video, ktoré natočil námorník, známy ako @.sauce.90 (v skutočnosti Ryun Coleman).

V jeho príspevku je vidieť dve tajomné postavy, ako plávajú v rozbúrených vlnách okolo jeho lode, informoval portál indy100.com. Na nahrávke počuť, ako sa sám seba pýta, čo to asi je a pri pohľade na more poznamenáva: „Niečo tam pláva rýchlo pod vodou, niečo sa tam pohybuje fakt rýchlo.“ V pozadí je následne počuť čudný nárek a prekvapený Coleman sa pýta: „Čo je to za zvuk?“ Potom počuť tajomný hlas, ktorý kričí: „Skoč ku mne.“ Video bolo natočené v roku 2023, ale neskôr ho zverejnil populárny TikTok účet The Paranormal Chic.

V úvode uvádza: „Ak veríme mýtom a legendám, ktoré tu boli od začiatku, námorníci už celé stáročia tvrdia, že videli sirény. Ich hlavným cieľom bolo nalákať námorníkov na smrť utopením a potom ich zožrať a jedným z ich trikov bol spev. Je desivé, že sa im podarilo nahrať spev uprostred oceánu.“ Nejde však o Colemanovu jedinú skúsenosť s týmito bytosťami.

Minulý rok web The Paranormal Chic informoval o ďalšom jeho videu, ktoré označil za „najlepší dôkaz“ o existencii sirén. Vtedy bol príspevok nakrútený cez deň zblízka a diváci mali možnosť vidieť na hladine tajomného, lesklého tvora. Coleman si týmto získal sledovanosť medzi používateľmi, ktorí veria, že je prenasledovaný za to, že odhalil pravdu. Jeho účty boli podľa všetkého niekoľkokrát zablokované a svojim fanúšikom naznačil, že ho údajne sleduje americká vláda.

Aby bola situácia ešte viac zamotaná, tak deň po tom, čo zverejnil video, mal .sauce.90 vážnu autonehodu. Mnohých konšpirátorov to presvedčilo, že mal pravdu a vláda po ňom skutočne "ide". Neskôr sa prihlásil svojim sledovateľom aj naživo a vysvetlil svoju verziu príbehu. Povedal, že si myslí, že ho niekto chce umlčať.

Zatiaľ čo jedna skupina jeho sledovateľov je presvedčená, že video je autentické, iní v ňom vidia iba snahu šokovať, vyvolať senzáciu, či dokonca premyslený hoax.