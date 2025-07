Dramatická udalosť na kúpalisku: Babička spôsobila nechcene chaos, aktivovala slzotvorný sprej!

(Zdroj: Getty Images)

Osemdesiatročná ročná nešťastnou náhodou aktivovala slzotvorný sprej vo vstupnej hale kúpeľov v meste Freiburg, keď ho chcela ukázať kamarátke, informovalo Metro. Babička omylom stlačila spúšť a látka sa uvoľnila do vzduchu. Cez ventilačný systém sa rýchlo rozšírila do priestorov kúpeľného komplexu. Podľa polície bolo následkom incidentu zranených 13 osôb. Na miesto vzápätí dorazili záchranné zložky. Podľa denníka Bild musela byť ošetrená aj samotná dôchodkyňa. Priestor kúpeľov bol evakuovaný na približne 30 minút. Vstupnú halu museli hasiči mechanicky odvetrávať, kým koncentrácia chemikálie neklesla na bezpečnú úroveň. Po vyvetraní sa hostia mohli vrátiť späť do komplexu. Celý incident vyšetruje polícia.

Čo je slzotvorný sprej?

Slzotvorný alebo obranný sprej obsahuje účinnú látku oleoresin capsicum (OC), ktorá sa získava zo štipľavých paprík, ako sú kajenské alebo čili papričky. OC obsahuje aj kapsaicín, látku zodpovednú za pálivú chuť i podráždenie pokožky a slizníc. Už jeden miligram tejto bezfarebnej a bezchuťovej látky môže spôsobiť pľuzgiere na pokožke. V slzotvornom spreji sa OC olej mieša s vodným alebo olejovým roztokom. Následne je pridaná hnacia látka, ktorá zabezpečí, že sprej po stlačení vystrekne z nádoby.