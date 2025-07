Ďalšie kúpalisko v PROBLÉMOCH! Našli tam nebezpečnú baktériu, ľudia sú rozhorčení

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HUMENNÉ - Kúpalisko v Humennom na východe Slovenska sa ocitlo v nepríjemnej situácii. Po nedávnom uzatvorení vnútorných bazénov na mestskom kúpalisku kvôli prítomnosti zlatej baktérie, teraz postihol rovnaký problém aj vonkajší bazén. Hygienici boli nútení okamžite uzavrieť aj tento priestor, a to až do momentu, kým sa výsledky rozborov vody nevrátia do normálu.