Tajomstvo nočného prebúdzania odhalené: Prečo vás telo budí v rovnakom čase? Skúste tieto triky!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Budíte sa pravidelne uprostred noci a márne čakáte, kým znova zaspíte? Nie ste sami. Milióny ľudí zažívajú nočné prebúdzanie a to najčastejšie okolo tretej ráno. Dôvody môžu siahať od fyzických príčin cez psychické preťaženie až po nevhodné prostredie na spánok. Odborníci vysvetľujú, prečo sa to deje, a ponúkajú praktické rady, ako si zlepšiť kvalitu nočného odpočinku.

Milióny ľudí majú v určitom období života problémy so spánkom. Občasné noci, keď nedokážete spať, nie sú dôvodom na obavy. Ak sa ale nespavosť stáva pravidlom, mali by ste spozornieť. Štúdie naznačujú, že minimálne tretina ľudí sa aspoň trikrát týždenne zobudí uprostred noci. Zvyčajne však existuje dôvod, prečo si naše telo myslí, že je čas vstať z postele. Našťastie, tieto problémy nie sú pre väčšinu ľudí vážne, hoci môžu byť otravné a stojí za to ich konzultovať s lekárom v prípade, ak zlá kvalita spánku ovplyvňuje váš každodenný život, informuje express.co.uk.

Pravidelné nočné budenie sa prejaví aj počas dňa

Pravidelné nočné budenie môže mať totiž následky prejavujúce sa počas dňa, čo nie je ideálne. Psychologička a odborníčka na spánok Alexa Kaneová uvádza, že existujú kroky, ktoré vám môžu pomôcť odhaliť príčinu nechceného nočného prebúdzania. Najskôr odporúča úplne ignorovať čas, kedy sa budíte a to aj napriek tomu, že je pravidelný, pretože problém sa pravdepodobne skrýva inde. Ak sa prevaľujete v posteli a zistíte, že sú dve, tri alebo štyri hodiny nadránom a ešte nehrozí, že zazvoní budík, nie ste sami.

(Zdroj: Getty Images)

Nočné budenia, odborníkmi označované ako „prebudenie po nástupe spánku,“ nie sú nič zvláštne. „Niekedy ste možno mali dôvod vstávať v určitom čase, napríklad kvôli spánkovému apnoe alebo plačúcemu dieťaťu. Vaše telo si na to mohlo zvyknúť,“ vysvetľuje Kaneová. Samotné zobudenie sa v noci nie je problém, ale problém nastáva, keď už nedokážete znova zaspať, prípadne sa vám to nepodarí až do rána. Takéto prebudenie môže mať rôzne príčiny, od poruchy spánku až po dočasné rozptýlenie. Veľmi častým dôvodom je však ľudská prirodzenosť. Aj keď spíte, vaše telo stále pracuje na spracovaní toho, čo ste počas dňa zjedli a vypili.

Pred spaním nepite veľa tekutín

Preto je prirodzené, že sa niekedy zobudíte, aby ste išli na toaletu. Ak sa to však deje príliš často, môže ísť o nyktúriu. Dochádza k nej pri zmene hormónov a poukazuje na problémy s prostatou alebo močovým mechúrom. Lenže môže ísť aj o dôsledok pitia veľkého množstva tekutín pred spaním. V prípade, ak máte pochybnosti, obráťte sa na lekára. Na vine môže byť aj prostredie, v ktorom spíte, čo je niekedy ťažko riešiteľné. Môže vás zobudiť siréna sanitky, hlasná hudba od susedov alebo pouličné svetlo svietiace rovno na vašu posteľ.

(Zdroj: Getty Images)

Tieto vonkajšie rušivé vplyvy spôsobujú, že sa zobudíte uprostred noci, ale pravdepodobnejšie je, že k tomu dôjde nadránom, keď vychádzate z REM fázy spánku. Na kvalitu spánku môžu mať vplyv aj psychické problémy. Obzvlášť stresujúci deň môže viesť k rušivým myšlienkam uprostred noci alebo k nočným morám, ktoré vás prebudia. Často narúša spánok aj úzkosť. Ak vás neustále trápia udalosti z predošlého dňa alebo si v hlave prehrávate zoznam úloh na ďalší deň, môže to spôsobiť nočné budenie. Kvalitu spánku ovplyvňuje aj depresia alebo možno trpíte nediagnostikovanou poruchou spánku, ako je nespavosť alebo spánkové apnoe. Ak si myslíte, že by to mohol byť váš prípad, poraďte sa s lekárom.

Čo robiť, keď sa zobudíte uprostred noci?

Keď sa zobudíte v skorých ranných hodinách, dajte si 15 až 20 minút na to, aby ste prirodzene zaspali. Ak ste hore dlhšie, najlepšie je vstať z postele.

„Naše mozgy fungujú na princípe asociácií. Ak zostaneme v posteli príliš dlho, keď nespíme, mozog si môže posteľ spojiť s bdelosťou, starosťami, plánovaním a nie so spánkom. Vstať z postele naruší túto asociáciu,“ radí Kaneová. Cvičenia na uvoľnenie vám môžu pomôcť vypnúť reakciu „bojuj alebo uteč“ a aktivovať reakciu „odpočívaj a zažívaj“. Keď sa telo upokojí a opäť sa cítite ospalí, vráťte sa späť do postele.