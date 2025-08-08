Šok v Kodani: Obrovská morská panna je vraj vulgárna a pornografická, úrady nariadili jej odstránenie!

Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

KODAŇ - Obrovská socha morskej panny, ktorá podľa niektorých pripomína mužskú fantáziu o ideálnom tele ženy, bude zrejme odstránená z verejného priestoru. Dánska agentúra pre paláce a kultúru žiada jej premiestnenie z dôvodu, že nezapadá do kultúrneho dedičstva oblasti.

V Dánsku sa rozpútala búrlivá debata po tom, čo úrady oznámili plán odstrániť sochu Den Store Havfrue (Veľká morská panna) z areálu pevnosti Dragør Fort v Kodani, informuje britský Guardian. Socha, ktorá váži 14 ton a meria 4 x 6 metrov, bola viacerými označená ako „škaredá a pornografická“, pričom ju niektorí prirovnali k „mužskému horúcemu snu o tom, ako má žena vyzerať“.

Dánska agentúra pre paláce a kultúru tvrdí, že monument nezodpovedá charakteru kultúrneho dedičstva z roku 1910, ktorého je súčasťou. Umelecký kritik Mathias Kryger z denníka Politiken označil sochu za „pornografickú a nepeknú“. Novinárka a farárka Sorine Gotfredsenová v Berlingske napísala: „Postaviť sochu, ktorá reprezentuje mužskú predstavu o ideálnej žene, zrejme nepomôže ženám prijať vlastné telá.“ Dodala, že je „pozitívne, že ju mnohí považujú za vulgárnu a nepoetickú“, pretože „verejný priestor je už presýtený vystavenými telami“.

Autor sochy, Peter Bech, kritike nerozumie. Tvrdí, že poprsie sochy je „primerané jej mierke“. Niektorí komentátori zase považujú rozruch okolo tejto sochy za prejav spoločenského problému so ženským telom. Aminata Corr Thranová, redaktorka Berlingske, poukázala na to, že kritika morských pŕs je formou body shamingu: „Musí mať nahé ženské telo špecifický tvar a veľkosť, aby mohlo byť akceptované na verejnosti?“ Corr Thranová tiež upozorňuje, že Veľká morská panna je pravdepodobne menej nahá než jej známejšia sestra – Malá morská panna z bronzu a žuly – ale má väčšie prsia, a to je pravdepodobne kameň úrazu.

Navrhla, že možno práve kontrast medzi Malou a Veľkou morskou pannou odráža dva protipóly predstáv o žene, o tom, čo je pravá a čo nesprávna žena. Socha bola pôvodne inštalovaná v roku 2006 pri promenáde Langelinie v Kodani, len neďaleko Malej morskej panny. Po tom, ako ju v roku 2018 miestni obyvatelia označili za falošnú a vulgárnu, bola presunutá do pevnosti Dragør Fort. V marci však zasiahla agentúra pre paláce a kultúru a požiadala o jej odstránenie.

Záhadné VIDEO rozdelilo internet: Dôkaz o morskej panne alebo premyslený hoax? Posúďte sami! Prečítajte si tiež

Záhadné VIDEO rozdelilo internet: Dôkaz o morskej panne alebo premyslený hoax? Posúďte sami!

Miestna samospráva Dragøru medzitým odmietla Bechovu ponuku darovať sochu mestu. Helle Barthová, predsedníčka výboru pre klímu, urbanizmus a podnikanie, vysvetlila, že „išlo o peknú ponuku, ale socha jednoducho zaberá príliš veľa miesta“. Peter Bech tvrdí, že sochu vytvoril ako reakciu na sťažnosti turistov, že Malá morská panna je príliš malá. Dodáva, že mnohí obyvatelia Dragøru mu vravia, že jeho dielo majú radi. Dúfa, že sa pre sochu nájde nové miesto v meste. Dánska agentúra pre paláce a kultúru sa k téme odmietla vyjadriť.

Viac o téme: DánskoSochaVerejný priestorMužská fantázia
