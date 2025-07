VIDEO, ktoré vás dostane: Pred domom sa objavila záhadná bytosť! Mimozemšťan, alebo niečo horšie?

Záhadná postava bola zdokumentovaná domácou kamerou (Zdroj: Facebook/Jessica Ortiz)

Obyvateľka mesta Compton, Jessica Ortizová, zverejnila na sociálnych sieťach záznam z bezpečnostnej kamery, ktorá je umiestnená nad vchodom jej domu. „Niekto, HOCIKTO, prosím, vysvetlite mi, čo moja Ring kamera práve zachytila. Nezdá sa mi to, však?“ napísala a žiada divákov, aby jej pomohli definovať bytosť zdokumentovanú na zázname, informoval portál upi.com.

Povedala, že aj jej syn bol z videa zmätený. „Sadol si na posteľ a prehral si to asi trikrát,“ povedala Ortizová pre NBC Los Angeles. Keď to dopozeral, povedal: "Mami, to je mimozemšťan. Zavolaj políciu." A ja na to: "Nebudem volať políciu kvôli mimozemšťanovi. Znela by som ako blázon." Niektorí komentujúci potvrdili, že postava pripomína mimozemšťana alebo inú záhadnú bytosť.

Iní špekulovali nad možnosťou, že by to mohol byť človek s klobúkom alebo postava oblečená v čiernom, ktorá niesla svetlú tašku, čo na kamere vytvorilo siluetu podobnú mimozemšťanovi. Video malo na Instagrame viac ako milión zhliadnutí, no Ortizová zatiaľ nedostala žiadne jednoznačné vysvetlenie. Stále sa prikláňa k teórii o mimozemskej aktivite. „Myslím si, že Boh je príliš kreatívny na to, aby sme boli jediní, kto má život,“ dodala.