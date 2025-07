Záhadný úkaz na nočnej oblohe: VIDEO Výnimočne jasný meteor fascinuje Slovákov!

(Zdroj: Reprofoto ziara.sk)

Ešte začiatkom júla spozorovali Slováci, najmä z juhu krajiny, neobvyklý jav. Na nočnej oblohe sa objavil mimoriadne jasný záblesk, ktorý mnohí okamžite začali fotiť a zdieľať na sociálnych sieťach. Nešlo však o lietadlo ani družicu, ale o tzv. bolid – výnimočne jasný meteor.

Podľa astronóma Jána Svoreňa z Archeologického ústavu SAV bol úkaz veľmi dobre zaznamenaný vďaka Európskej bolidovej sieti, ktorej súčasťou je aj Slovensko. „Máme šesť kamier na štyroch staniciach, takže o bolide máme pomerne presné údaje,“ vysvetlil pre STVR.

Hoci sa mnohým pozorovateľom zdalo, že objekt letel priamo nad Slovenskom, opak je pravdou. „Keď sme vypočítali dráhu, tak sa ukázalo, že to vôbec nebolo nad Slovenskom, ale bolid letel nad západnou Ukrajinou, od poľsko-ukrajinských hraníc smerom na Ľvov. Je možné, že z neho ostali nejaké drobné kúsky, veľký meteorit neočakávame. Počas letu niekoľkokrát vybuchol, drobil sa, bol to nesúdržný materiál. Bol to ale pekný zážitok,“ spresnil Svoreň.

Ako uviedol astronóm, rozdiel medzi bolidom a meteoritom je jednoduchý: meteoritom sa nazýva až ten objekt, z ktorého niečo zostane po dopade na Zem. Bolid je jav v atmosfére, extrémne jasný meteor – teda záblesk, ktorý si všimneme aj bez odborných znalostí. Bolid je jasnejší ako planéta Venuša. Je to výnimočný vizuálny zážitok. Na Slovensku sa takto jasný bolid podarí zaznamenať 7 až 8-krát ročne. Meteorov ako takých síce lieta veľa, no meteority, ktoré dopadnú na Zem a dajú sa nájsť, sú už omnoho vzácnejšie.