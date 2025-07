Šialené ale pravdivé: Mala Zem vlastný prstenec? Nová štúdia prepisuje históriu našej planéty!

(Zdroj: Getty Images)

MELBOURNE – Predstavte si, že by ste sa pozreli na nočnú oblohu pred 466 miliónmi rokov a nad hlavami by ste mali obrovský prstenec obiehajúci okolo Zeme. Nie je to sci-fi – nová štúdia zverejnená v prestížnom časopise Earth and Planetary Science Letters tvrdí, že takáto verzia Zeme skutočne mohla existovať!