Hľadali nacistickú loď: Namiesto toho na dne mora náhodou našli vraky lodí z 18. storočia naložené exkluzívnym pokladom pre ruského cára FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Damir Zurub)

V máji prebiehal v Baltskom mori výskum vraku nacistickej ponorky z 2. svetovej vojny. Namiesto toho však potápači objavili tristoročný vrak s neporušeným nákladom a na druhý deň našli aj ďalší, uviedol portál Need To Know. Obidve plavidlá ležali na morskom dne v hĺbke 60 až 70 metrov, zhruba päť kilometrov od polostrova Hel na severe Poľska.

Hovorca spoločnosti Baltictech, ktorá sa zaoberá prieskumom mora, uviedol: „Len dva kilometre od seba sme našli dva dobre zachované drevené vraky.“ Lode boli naložené fľašami a keramikou. Celý náklad bol odvezený na analýzu.

Nurkowie z Trójmiasta przebadali wraki, które zalegają na dnie #Bałtyk. W ich wnętrzach odnaleziono ceramikę, butelki i oponę samolotu. Szef ekspedycji Tomasz Stachura ocenił, że dwa wraki okazały się małą historyczną sensacją. #Baltictechhttps://t.co/oYAY73jQck pic.twitter.com/iH6aHFuJFs — Dzieje.pl (@dziejepl) June 23, 2025

Vedci zistili, že niektoré z keramických predmetov na prvej lodi pochádzali z hornatej oblasti Westerwald v západnom Nemecku a boli vyrobené medzi rokmi 1725 až 1740. „Máme teda drevenú loď z polovice 18. storočia,“ doplnilo vedenie spoločnosti Baltictech. Druhá loď bola podľa odborníkov postavená koncom 18. storočia.

Ďalší prieskum však môže byť komplikovaný, pretože vraky sa nachádzajú na vodnej trase. „Je škoda, že ležia priamo na vodnej trase medzi Gdaňskom a Gdyňou a pravdepodobne tam budú ticho ležať ešte celé desaťročia. Narazili sme aj na dobre zachované koleso z lietadla, ktoré tam rozhodne nemalo byť. Túto záhadu pravdepodobne nikdy nevyriešime.“

Baltictech sa dostal na titulky minulý rok v júli, keď objavili vrak lode nachádzajúci sa asi 30 kilometrov južne od švédskeho ostrova Öland. Vo vraku boli stovky fliaš luxusného šampanského a minerálnej vody nemeckej značky Selters, ktorá existuje aj v súčasnosti.

Hlavný potápač Tomasz Stachura pre Need To Know vtedy povedal: „Narazili sme na plachetnicu z 19. storočia vo veľmi dobrom stave, naloženú šampanským, vínom, minerálkou a porcelánom. Videli sme viac ako sto fliaš šampanského a koše minerálnej vody v hlinených fľašiach.“

Práve tieto fľaše im pomohli datovať vrak do rokov 1850 až 1867. Stachura sa domnieva, že náklad smeroval k ruskému cárovi Nikolajovi I., ktorý údajne v roku 1852 prišiel v tejto oblasti o loď. „To by vysvetľovalo, prečo išlo o takýto náklad a prečo to boli veľmi exkluzívne veci. V tých časoch sa minerálna voda považovala takmer za liek a podávala sa len na kráľovských stoloch.“