Tajomný objav na mieste Noemovej archy by mohol dokázať, že biblický príbeh je pravdivý

Ilustračné foto (Zdroj: Thinkcstock.com)

Tajomná geologická formácia, ktorá sa nachádza neďaleko hory Ararat, by mohla podľa amerických vedcov ukrývať pozostatky biblickej Noemovej archy, uviedol portál The Mirror. Podľa Biblie prevážalo toto obrovské plavidlo na svojej palube pred 4 300 rokmi po dvoch z každého druhu, aby zachránilo ľudstvo a živočíšnu ríšu pred katastrofickou potopou. Doteraz však neboli nájdené overené dôkazy o existencii tohto plavidla. Tím vedcov z Noah's Ark Scans je však teraz presvedčený, že na mieste formácie Durupınar, urobil objav, ktorý by mohol všetko zmeniť. Našli totiž dôkazy o uhlových štruktúrach a hlbokej dutine a tie by mohli zodpovedať príbehu o údajnej arche. K tomuto záveru dospeli na základe použitia radarov, ktoré prenikli do povrchu hornatej oblasti. Člen tímu Andrew Jones uviedol, že objavili štvormetrový tunel a tri vrstvy pod zemou, ktoré by mohli zodpovedať opisu archy z Biblie.

(Zdroj: Getty Images)

V Knihe Genezis 6:16 sa píše, že Noemova archa mala tri poschodia: „Urob archu so strechou a zakonči ju na lakeť navrchu. Dvere archy umiestni na jej bok. Urob ju s dolným, druhým a tretím poschodím.“ „Neočakávame, že nájdeme niečo úplne zachované. To, čo zostalo, je chemická stopa, kúsky dreva a v zemi tvar siene,“ vysvetlil Jones pre Christian Broadcasting Network. Zároveň zverejnil snímky skenov a doplnil, že objavené uhlové štruktúry, ktoré sa nachádzajú zhruba šesť metrov pod zemou, mohli byť miestnosťami pod palubou plavidla. V Knihe Genezis 6:14 sa píše: „Urob si archu z goferového dreva, urob v arche priestory a vymaž ju zvnútra i zvonka smolou.“ Jones povedal: „Toto nie je niečo, čo môžete očakávať, ak by bolo miesto len pevným blokom skaly alebo výsledkom náhodného nánosu bahna.“ Napriek tvrdeniam tímu Noah's Ark Scans, si niektorí vedci myslia, že tieto štruktúry by mohli mať prírodný pôvod.

Objav prichádza krátko po tom, čo vedci minulý rok navrhli vytvorenie „lunárnej archy“. Naplnená by bola zmrazenými ohrozenými zvieratami na ochranu pred globálnou katastrofou, akou by mohla byť jadrová vojna, klimatické zmeny a smrteľné pandémie, ktoré predstavujú významnú hrozbu pre existenciu ľudstva na Zemi. Vedci z Amerického inštitútu biologických vied preto navrhli zriadiť misiu v štýle Noemovej archy na Mesiaci. Na zozname prvých potenciálnych kandidátov tejto misie sú opeľovače, ohrozené druhy ako africký slon savany a „kultúrne dôležité zvieratá“. Expertízny tím navrhuje poslať zmrazené vzorky zvieracích tkanív do vesmíru, aby sa zabránilo ich úplnému vyhynutiu. „Potom by sa mohli vrátiť na Zem na vytvorenie nového života alebo by sa mohli transportovať na iné planéty, keď sa ľudské snahy o kolonizáciu vesmíru budú posúvať dopredu,“ informoval denník The Times.