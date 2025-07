Chcete viac sexu? Jedzte tieto 3 potraviny a v posteli to opäť rozbalíte!

Ilustračné foto (Zdroj: SeaHorseTwo / Getty Images)

Máte pocit, že iskra v spálni zhasla? Možno za to nemôže partner ani stres, ale to, čo si kladiete na tanier! Výživová poradkyňa Lily Keelingová z firmy Green Chef totiž prišla s hotovým zázrakom – vraj stačí zaradiť tri potraviny a chuť na posteľné radovánky sa vráti ako bumerang, uviedol portál Daily Mail. Ustrice, tekvicové semienka a cícer – to je podľa odborníčky svätá trojica pre lepší sex. Ich tajomstvo? Zinok!

Tento nenápadný minerál zodpovedá za tvorbu testosterónu – hormónu, bez ktorého si to v posteli jednoducho neužijete. A pozor, netýka sa to len mužov! Aj ženy s nízkym testosterónom môžu pociťovať útlm sexuálnej túžby. „Zinok zároveň zvyšuje hladinu dopamínu, hormónu šťastia a rozkoše. Výsledkom je viac túžby, viac vzrušenia, viac akcie v posteli,“ tvrdí Keelingová.

Podľa všetkého ustrice nie sú len legendárne afrodiziakum! Obsahujú aj omega-3 mastné kyseliny, ktoré zlepšujú prekrvenie pohlavných orgánov. To môže pomôcť aj pri problémoch s erekciou. Tekvicové semienka sú ďalším „tajným agentom“. Okrem zdravých tukov majú aj horčík a vitamín E, ktorý chráni spermie a prostatu.

A nakoniec cícer – ten drobný zázrak v sebe skrýva vitamín B6, ktorý okrem testosterónu podporuje aj tvorbu dopamínu. A aby toho nebolo málo, obsahuje aj fytoestrogény, ktoré môžu pomôcť ženám v menopauze, keď libido často padá ku dnu.