Čivava zachránila svojho majiteľa po páde do ľadovcovej trhliny FOTO

Vo švajčiarskych Alpách došlo k dramatickému incidentu, ktorý mal podľa CBS News a záchranárskej službe Air Zermatt AG šťastný koniec a to vďaka malej čivave. Muž pri túre stúpil na snehový most, ktorý sa pod ním zrútil, a spadol približne osem metrov hlboko do ľadovej štrbiny, uviedol portál TV noviny. Napriek dramatickej situácii sa mu podarilo pomocou amatérskej vysielačky odoslať tiesňový signál. Ten síce nejaká osoba v okolí zachytila, no bez presnej informácie o polohe nebolo možné určiť miesto nehody.

Hero chihuahua hailed for saving owner’s life after a 26-foot tumble into a ravine https://t.co/NX8iFPQkSm pic.twitter.com/NWnlkZGr6u — New York Post (@nypost) July 7, 2025

Do lokality bola vyslaná záchranná služba Air Zermatt v spolupráci s tromi špecialistami z KWRO. Pátranie bolo mimoriadne náročné. Ľadovec je totiž rozsiahly a praskliny často nie sú na prvý pohľad viditeľné. Rozhodujúci moment nastal, keď si jeden zo záchranárov všimol na skale čivavu, ktorá nehybne sedela presne nad miestom, kde sa jej majiteľ zrútil. Práve vďaka nej sa tímu podarilo presne lokalizovať nehodu.

Záchranári sa spustili do trhliny a muža vytiahli. Spolu so psom ho následne vrtuľníkom previezli do nemocnice v meste Visp. Malý psík počas celej akcie neopustil svoje miesto a pozorne sledoval každý krok záchranárov. „Je spravodlivé povedať, že jeho správanie významne prispelo k úspešnej záchrane. Tento štvornohý hrdina možno zachránil svojmu pánovi život,“ uviedla spoločnosť Air Zermatt.