Rodina našla pod kapotou nečakaného pasažiera: Dráma na ceste zo Zlína do Liberca, zasahovali aj záchranári zvierat!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LIBEREC / ZLÍN – Rodina z Liberca zažila šok, keď po príchode z výletu objavila pod kapotou auta živého pasažiera, mláďa kuny skalnej. Zviera prežilo takmer 400 kilometrov dlhú cestu v motorovom priestore. Po dramatickom boji, ktorý trval niekoľko hodín, sa vystrašené a premrznuté mláďa dostalo do opatery odborníkov.

Na prvý pohľad obyčajná rodinná jazda zo Zlína do Liberce sa zmenila na nezabudnuteľný zážitok. Počas jazdy začala posádka nového auta počuť zvláštne zvuky vychádzajúce z motorovej časti vozidla. To, čo objavili po otvorení kapoty, im doslova vyrazilo dych. „Otvorili sme kapotu a pobehovala tam kuna – živá! Nechápali sme, ako to prežila,“ uviedla pre televíziu Nova Lucie Lešková z Liberce, majiteľka auta.

Radostné prekvapenie to však nebolo. Kunie mláďa, ktoré môže narobiť v motoroch značné škody, sa snažili z vozidla čo najrýchlejšie vypudiť. „Nenapadlo ma nič lepšie, než to skúsiť vapkou,“ priznala pani Lešková. Lenže mladý samček sa odmietal vzdať. A keď ho už konečne dostali z jedného auta, preliezol rovno do druhého. „Bojovali sme s ňou tri hodiny, nevzdávala sa,“ dodala.

Rodina napokon priznala porážku a vyhľadala pomoc v miestnom útulku pre zvieratá Archa. Lenže keď na miesto dorazili, kuna už v aute nebola. Počas cesty totiž z vozidla vypadla. Našťastie, premrznuté a mokré zviera našla Iveta Čížková ležať na ceste pri veterinárnej klinike. „Nevedela som, čo to je, ale strašne to nariekalo. Bolo mi ho veľmi ľúto,“ spomína záchrankyňa.

Zvieratko opatrne naložila do kufra a odviezla do záchrannej stanice, kde sa napokon oba príbehy prepojili. Mláďa sa podľa ošetrovateľky Nely Novotnej rýchlo zotavilo. „Uschlo, je v poriadku, darí sa mu dobre,“ povedala s úsmevom. Rodina, ktorá z kuny pôvodne nebola nadšená, mu napokon priniesla zmrazené mäso ako malý úplatok za všetky nepríjemnosti. Mladá kuna zostane v útulku približne mesiac. Potom ju ochranári vypustia späť do prírody – až keď bude úplne samostatná a pripravená na život vo voľnosti.