Deväťročný HRDINA! Jeho dedo stratil vo vode vedomie, Šimon neváhal ani sekundu: Ohromil aj záchranárov

Deväťročný hrdina Šimon zachránil dedka z vody. Jeho duchaprítomnosť ohromila aj záchranárov. (Zdroj: Facebook/Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)

O Šimonovom hrdinskom čine informovala Zdravotnícka záchranná služba Pardubického kraja. "Pred pár týždňami dokázal niečo, čo sa nedá natrénovať. Nezastavil sa pred strachom, ani pred bezmocnosťou. Keď jeho starý otec stratil vedomie vo vode, Šimon nečakal. Konal. A tým zmenil beh udalostí," uviedla záchranná služba, ktorú Šimon navštívil. Záchranári mu dovolili nahliadnuť do zákulisia práce záchranárov - videl, kde sedia dispečeri, ktorí prijímajú tiesňové volania na linku 155, prezrel si vybavenie sanitky a dozvedel sa viac o náročnej práci záchranárov.

Šimona prišla osobne pozdraviť aj posádka, ktorá v deň incidentu zasahovala - Maruška a Vašek z VS Dukla. Všetci sa chlapcovi za jeho statočnosť poďakovali, "pretože si to zaslúži." "Nie pretože by chcel byť stredobodom pozornosti. Ale preto, že svojou odvahou a rozvahou pripomenul, aký veľký môže byť aj niekto, komu je ešte len deväť rokov. Šimon, si frajer!," napísala záchranná služba. Tento príbeh nám pripomína, že hrdinstvo nemá vek a že rýchle a správne konanie v kritických situáciách môže zachrániť život.