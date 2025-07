Kontroverzné rastlinné oleje môžu mať prekvapivé zdravotné výhody, ukazuje nová štúdia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BLOOMINGTON - Bežne kritizované oleje zo semien ako sójový či kukuričný olej môžu v skutočnosti chrániť pred srdcovými ochoreniami a cukrovkou 2. typu. Naznačuje to nový výskum z USA, ktorý skúmal vplyv kyseliny linolovej na zápal a metabolizmus.

Kyselina linolová, ktorú nájdeme v bežných kuchynských olejoch, môže chrániť pred srdcovými ochoreniami a cukrovkou typu 2, napriek častým kritikám, uviedol portál Fox News. V čase, keď sa čoraz viac hovorí o obmedzovaní vysoko spracovaných potravín, sa pod drobnohľad dostali aj rastlinné oleje. Nový výskum však naznačuje, že tieto oleje nemusia byť tak škodlivé, ako sa často tvrdí. Vedci zo Školy verejného zdravotníctva Indiana University v Bloomingtone zistili, že kyselina linolová – bežná omega-6 mastná kyselina prítomná v rôznych rastlinných olejoch – môže prispievať k zníženiu rizika srdcových ochorení a cukrovky 2. typu.

Podľa tlačovej správy Americkej spoločnosti pre výživu sa táto látka nachádza napríklad v sójovom a kukuričnom oleji, ale aj v niektorých rastlinných potravinách. „Rastie záujem o rastlinné oleje, pričom niektorí tvrdia, že zvyšujú zápal v tele a zhoršujú kardiometabolické zdravie,“ uviedol Kevin C. Maki, odborník na výživu a vedúci výskumník spoločnosti Midwest Biomedical Research. „Naša štúdia, ktorá zahŕňala takmer 1 900 ľudí, ukázala, že vyššie hladiny kyseliny linolovej v krvnej plazme súvisia s nižšími hodnotami biomarkerov kardiometabolického rizika – vrátane tých, ktoré poukazujú na zápal.“

Výhodou štúdie bolo, že vedci sa nespoliehali na subjektívne stravovacie záznamy účastníkov, ale pracovali s objektívnymi biomarkermi, ktoré priamo merajú prítomnosť látok v krvi. Zistili, že ľudia s vyšším podielom kyseliny linolovej mali nižšie hladiny glukózy, inzulínu aj zápalových markerov. „Výsledky boli konzistentné naprieč rôznymi biomarkermi,“ dodal Maki. „Ľudia s vyššou hladinou kyseliny linolovej mali celkovo priaznivejší zdravotný profil z hľadiska rizika srdcových ochorení aj cukrovky.“ Zistenia vedci prezentovali na výročnej konferencii Nutrition 2025 v Orlande. Hoci štúdia prešla odborným výberom, nebola zatiaľ oficiálne publikovaná v recenzovanom vedeckom časopise.

Odborníci odporúčajú vyvážený prístup

Tím výskumníkov zároveň plánuje detailnejšie preskúmať vplyv konkrétnych druhov olejov. Michelle Routhensteinová, dietologička z New Yorku, ktorá sa špecializuje na prevenciu srdcových ochorení, nebola do štúdie zapojená, no výsledky považuje za významné. „Ako odborníčka na výživu s dôrazom na kardiovaskulárne zdravie vnímam túto štúdiu ako potvrdenie toho, čo už výskum dlhodobo naznačuje – rastlinné oleje nie sú škodlivé, naopak, môžu byť ochranným faktorom,“ povedala pre Fox News Digital.

Podľa nej kyselina linolová pomáha znižovať hladinu LDL („zlého“) cholesterolu, podporuje zdravie bunkových membrán a znižuje hodnoty zápalových markerov, ako je CRP. „Tieto biologické mechanizmy vysvetľujú jej pozitívny vplyv na srdce aj metabolizmus,“ dodala. „Štúdia podporuje začlenenie rastlinných olejov do stravy v primeranom množstve – ako súčasť zdravej životosprávy.“

Nie všetci odborníci sú presvedčení

Niektorí vedci však vyzývajú k opatrnosti. V decembri 2024 bola v odbornom časopise Gut publikovaná štúdia, ktorá spájala niektoré rastlinné oleje, často používané v spracovaných potravinách, so zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva. Odborníci však upozorňovali na metodologické obmedzenia. Medzitým sa proti používaniu rastlinných olejov otvorene postavil aj kalifornský šéfkuchár Andrew Gruel, ktorý tvrdí, že čoraz viac ľudí žiada od výrobcov potravín, aby prešli na alternatívy.

Sherry Coleman Collinsová, dietologička z oblasti Atlanty, tvrdí, že obavy týkajúce sa rastlinných olejov môžu byť prehnané, no zároveň odporúča starostlivý výber. „Na každodenné varenie odporúčam olivový olej. Má vynikajúci profil mastných kyselín a jeho zdravotné účinky sú dôkladne zdokumentované najmä v rámci stredomorskej stravy,“ povedala v minulosti pre Fox News Digital. Pri varení pri vyšších teplotách uprednostňuje olej z avokáda či arašidový olej – pre ich vysoký bod zadymenia a neutrálnu chuť.