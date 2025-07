Rezort zdravotníctva chce zriadiť fond na úhradu inovatívnych liekov aj zjednodušiť vstup generík

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zriadiť fond na úhradu niektorých inovatívnych liekov či liekov na zriedkavé choroby. Novelizovať chce aj zákon o úhradách liekov, ktorý má zjednodušiť vstup týchto liekov do kategorizácie či odstrániť prekážky pri vstupe generík a biosimilárov do štandardných úhrad. Upraviť sa majú tiež pravidlá pre úhrady liekov na výnimku. Vyplýva to z predbežných informácií o pripravovaných právnych predpisoch.