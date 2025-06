COVID variant „žiletkového hrdla“ sa šíri: Čo o ňom potrebujete vedieť? FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - So začínajúcim letom prichádza aj nové varovanie pred COVID-19. Zdravotnícke orgány a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) totiž uvádzajú, že nový subvariant Omikronu, známy ako NB.1.8.1 alebo „Nimbus“, sa veľmi rýchlo šíri.

Ako sa Nimbus šíri

WHO po prvý raz detekovala NB.1.8.1, variant SARS-CoV-2, v Číne v januári 2025. Vo svojej správe z 23. mája WHO oficiálne označila Nimbus ako variant pod sledovaním, uviedol portál Best Life Online. „NB.1.8.1 rastie rýchlo v porovnaní s inými cirkulujúcimi variantmi,“ uviedla WHO. Deje sa tak vďaka mutáciám, ktoré mu poskytli výhodu v raste a v priebehu štyroch týždňov vzrástol z 2,5 percenta na 10,7 percent vzoriek na globálnej úrovni v 22 krajinách. Celková závažnosť tohto variantu je však nízka. „Napriek súbežnému nárastu prípadov a hospitalizácií v niektorých krajinách, kde je NB.1.8.1 rozšírený, aktuálne údaje nenaznačujú, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia ako iné cirkulujúce varianty,“ uviedla WHO. Napriek tomuto šíreniu zostáva počet hospitalizácií a úmrtí stabilný a vakcíny stále chránia očkovaných pred vážnymi komplikáciami.

Príznaky, na ktoré si treba dať pozor

Nimbus si vyslúžil prezývku „variant žiletkového hrdla“. Je totiž spájaný s extrémne silnou bolesťou hrdla a pacienti uvádzajú, že majú pocit ako keby prehĺtali ostré kovové predmety. Zdravotníci však upozorňujú, že symptómy variantu Nimbus sú veľmi podobné tým, ktoré spôsobovali predchádzajúce Omikron varianty, a zahŕňajú:

Horúčku

• Únavu

• Kašeľ

• Upchatý nos alebo nádchu

• Bolesti hrdla

• Bolesti svalov alebo tela

• Bolesť hlavy

• Nevoľnosť alebo zvracanie

• Hnačku

• Stratu chuti alebo čuchu

Ako zostať v bezpečí

Aj keď závažnosť hospitalizácií spôsobených variantom Nimbus zostáva nízka, všímajte si akékoľvek potenciálne príznaky COVID-19.

Na ochranu odborníci odporúčajú:

Byť zaočkovaný a aktualizovať si očkovanie, pretože vakcíny stále chránia pred vážnym priebehom ochorenia.

• Nosiť respirátor alebo rúško v uzavretých verejných priestoroch, najmä kde je veľa ľudí.

• Ak sa cítite chorí (najmä ak máte silnú bolesť hrdla alebo príznaky podobné chrípke), urobte si test na COVID a kontaktujte svojho lekára.

• Dodržiavať hygienu, pravidelne si umývať ruky a zostať doma, ak sa necítite dobre.

Ako upozorňujú zdravotníci, COVID a jeho nové varianty sú trvalou a nepríjemnou realitou, s ktorou musíme žiť. No existujú kroky, ktoré môžete urobiť preto, aby ste sa chránili a zostali zdraví počas celého roka.