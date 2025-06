Nový variant covidu sa prejavuje jemným príznakom pri kašli. Kedy by ste mali spozornieť?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila nový variant koronavírusu NB.1.8.1 na svoj zoznam sledovaných mutácií. Podľa najnovších údajov tento variant predstavuje približne každú desiatu infekciu na svete.

Variant NB.1.8.1 bol prvýkrát identifikovaný 21. januára 2025. Kým koncom marca predstavoval iba 2,5 % celosvetových prípadov, v priebehu apríla už dosiahol podiel 10,7 %, vyčíslil portál Mirror. WHO zatiaľ nehlási, že by tento variant spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia než predchádzajúce mutácie, avšak môže byť nákazlivejší.

Aké sú príznaky a kedy zbystriť pozornosť?

Kľúčovým znakom je kašeľ – najmä ak trvá viac ako hodinu alebo sa opakuje v troch alebo viacerých záchvatoch v priebehu 24 hodín.

Medzi ďalšie príznaky patrí:

• zvýšená teplota

• celková nevoľnosť

• únava

• bolesti tela

• strata čuchu alebo chuti

Zdravotníci odporúčajú ľuďom s príznakmi zostať doma a vyhýbať sa kontaktu s rizikovými osobami. WHO potvrdila, že aktuálne neodporúča žiadne cestovné obmedzenia v súvislosti s týmto variantom. Krajiny by však podľa nej mali zostať ostražité a pripravené reagovať na vývoj situácie. WHO tiež vyzýva na pokračovanie v očkovaní podľa aktuálnych odporúčaní.