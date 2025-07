Sabaka varuje pred zimnou vlnou COVID-19: Dotknúť sa môže najzraniteľnejších, nákup vakcín je pozastavený

Peter Sabaka (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

„Je uhorková sezóna. Ale COVID-19 nezaháľa,“ varoval na sociálnej sieti infektológ Peter Sabaka. Ako vysvetľuje, vírus mal za posledný rok dostatok času na to, aby zmutoval do formy, ktorá dokáže nakaziť aj ľudí, ktorí ochorenie prekonali pred rokom.

Zatiaľ podľa neho vlna len tlie, no na jeseň má naberať na sile a v zime udrieť naplno. „Väčšina ľudí ju pocíti len ako drobnú nepríjemnosť. Ale tí najzraniteľnejší, polymorbídni pacienti a ťažko chronicky chorí môžu byť v ohrození života,“ upozorňuje lekár. Prví pacienti sa podľa jeho slov už objavujú aj v nemocniciach, no situácia zatiaľ nie je dramatická.

Rizikoví pacienti sú bez ochrany

Sabaka zároveň kritizuje nedostatočné prípravy na jesennú vlnu. Očkovanie by podľa neho malo byť minimálne dostupné pre zdravotníkov a rizikové skupiny. „Aspoň pre tých, čo chcú a čo ešte stále veria vede a modernej medicíne,“ poznamenal.

Zdravotníci by podľa neho mohli bez očkovania šíriť ochorenie medzi pacientmi, vrátane tých s oslabenou imunitou. Rizikoví seniori by zasa boli vystavení zbytočnému riziku komplikácií, hospitalizácií či dokonca smrti. Okrem zdravotného dopadu by to podľa neho znamenalo aj finančnú záťaž pre systém – stovky až tisíce eur na liečbu jedného pacienta.

Sabaka upozorňuje, že na odporúčanie splnomocnenca vlády Petra Kotlára bol nákup vakcín pozastavený. Ministerstvo čaká na výsledky analýzy vakcín zo Slovenskej akadémie vied (SAV), čo môže podľa Sabaku ohroziť načasovanie ochrany rizikových skupín pred zimnou vlnou.

„Chcem poukázať na to, že by sme mali dať možnosť zaočkovať sa pred zimnou vlnou COVID-19 všetkým zdravotníkom a občanom v riziku, ktorí o to prejavia záujem. Inak ich proti ich vôli budeme vystavovať riziku. Asi ako jediná krajina v EÚ,“ uzavrel Sabaka.