Virálny trend AI figúrok vyvoláva vážne obavy o súkromie FOTO

Ak ste v poslednom čase strávili nejaký čas na Instagrame, TikToku alebo LinkedIn, určite ste zaregistrovali trend 3D postavičiek vytvorených umelou inteligenciou, uviedol portál LadBible. Obľúbené vytváranie roztomilých verzií svojich spolupracovníkov alebo známych však nemusí byť ten najlepší tip na zábavu. Umelá inteligencia (AI) má určité výhody, ale často môže priniesť dosť znepokojujúce výsledky. Začiatkom tohto roka istý muž z Nórska zažaloval spoločnosť ChatGPT po tom, ako mu falošne tvrdila, že bol odsúdený za zabitie svojich dvoch detí. Ak sa vám AI nepáči, budete sa musieť zmieriť s tým, že sa stáva bežnou súčasťou nášho života. Stačí sa pozrieť na WhatsApp alebo Facebook. Vždy sa však oplatí povedať jej „prosím a ďakujem“ pre prípad, že sa spoločnosť zrúti a vládu prevezmú roboti v nádeji, že sa k vám budú správať milosrdne, hoci ich to možno bude stáť trochu viac elektriny.

Jumping on the AI 3D trend 🤍 pic.twitter.com/uTZVTAu5pB — ♡ (@alwaysonvacay_) May 28, 2025

V prípade, ak uvažujete o tom, že sa zapojíte do tohto najnovšieho trendu AI a budete zdieľať svoju tvár a obľúbené koníčky s high-tech robotom, nemali by ste to robiť. Nechcete predsa skončiť v hlavnej úlohe vlastného seriálu Netflixu à la Black Mirror. Vedúci oblasti kybernetickej bezpečnosti na Open Institute of Technology, Tom Vazdar, poukázal na niektoré nebezpečenstvá, ktoré hrozia pri zdieľaní osobných údajov s AI. „Zakaždým, keď nahráte obrázok na ChatGPT, potenciálne odovzdávate celý balík metadát. Patria tam údaje EXIF pripojené k súboru obrázka, napríklad čas zhotovenia fotografie a GPS miesta, kde bola fotografia zhotovená. Keďže platformy ako ChatGPT fungujú konverzačne, sú tam aj údaje o správaní, napríklad čo ste zadali a o aké obrázky ste požiadali, ako ste interagovali s rozhraním a ako často ste tieto činnosti vykonávali.“

Ak nahráte fotografiu svojej tváre, poskytnete AI prístup nielen k nej, ale aj ku všetkému, čo je v pozadí, napríklad k miestu alebo iným osobám, ktoré sa tam môžu nachádzať. Vazdar dospel k záveru, že či je už tento trend zámerom alebo vhodnou príležitosťou, „poskytuje spoločnosti obrovské objemy čerstvých, vysokokvalitných údajov o tvári z rôznych vekových skupín, etník a geografických oblastí.“ Keď už sme pri tom, možno by ste mali prestať používať ChatGPT na svoje univerzitné eseje a všeobecné základné otázky, na ktoré môžete nájsť odpoveď aj na Googli. Ak totiž AI naozaj ovládne svet, nemusí vedieť, že nemáte zvládnuté ani základné znalosti.