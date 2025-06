Mnohé opaľovacie krémy ponúkajú zavádzajúce tvrdenia a môžu ohrozovať zdravie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa poslednej správy Environmentálnej pracovnej skupiny (EWG), máte len 25 percentnú pravdepodobnosť, že váš opaľovací krém je bezpečný a účinný. Vyplýva to z analýzy viac než 2 204 opaľovacích krémov, ktoré sú momentálne dostupné na trhu, uviedol portál Best Life Online. Iba 498 z nich spĺňalo požadované kritériá. Správa vyhodnotila opaľovacie krémy na rekreačné použitie, produkty pre deti a bábätká, SPF na každodenné použitie, neminerálne opaľovacie krémy a balzamy na pery s SPF. „Mnohé stále zaostávajú a ponúkajú zavádzajúce tvrdenia o ochrane, používajú zastarané zloženia a niektoré dokonca obsahujú zložky s potenciálnymi zdravotnými rizikami,“ uvádza sa v správe. „Výskum spája niektoré z chemikálií s narušením hormonálneho systému, no firmy sa stále bránia investíciám do testov bezpečnosti.“



Minerálny opaľovací krém verzus chemický

Skôr než sa pustíme do detailov správy, je dôležité pochopiť, čím sa dnešné populárne minerálne opaľovacie krémy líšia od tých chemických. „Minerálne opaľovacie krémy pôsobia ako ochranný film so širokospektrálnym účinkom, ktorý odráža a rozptyľuje slnečné lúče mimo pokožky, čím fyzicky blokuje slnko,“ vysvetlila Rachel Lozinaová, onkologická kozmetička a zakladateľka Blue Water Spa, pre magazín Best Life. „Účinkujú okamžite a majú menej známych vedľajších účinkov na pokožku, ako sú ekzém, dermatitída či atopická dermatitída.“ Oxid zinočnatý a oxid titaničitý sú dve hlavné zložky minerálnych opaľovacích krémov a sú to „jediné aktívne filtre opaľovacích krémov, ktoré sú všeobecne považované za bezpečné a účinné podľa FDA,“ uvádza EWG.



Chemické opaľovacie krémy sú naopak „navrhnuté tak, aby sa vstrebávali do pokožky, kde chemická reakcia absorbuje ultrafialové žiarenie ako energiu a premieňa ho na teplo,“ vysvetľuje CNN. Výskum však ukázal, že mnohé z týchto chemikálií sa vstrebávajú do krvného obehu. EWG zároveň poznamenáva, že výrazne pokleslo používanie dvoch z najškodlivejších látok. Napríklad v roku 2016 obsahovalo oxybenzón, čiže látku používanú na absorpciu UV žiarenia, až 70 percent neminerálnych opaľovacích krémov. Po tom, čo štúdie preukázali, že táto látka môže narúšať hormonálny systém a škodiť vodným a morským ekosystémom, tvorí súčasť iba v deviatich percentách neminerálnych opaľovacích krémov. Podobne kleslo aj pridávanie vitamínu A do neminerálnych opaľovacích krémov, a to zo 41 percent produktov v roku 2010 na len súčasné dve percentá. „Výskum ukázal, že vitamín A sa môže na slnku rozkladať, čo môže urýchliť poškodenie pokožky namiesto jej ochrany,“ uvádza EWG.