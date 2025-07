Zdriemnutie na záhrade sa zmenilo na HOROR! Žena dostala otravu slnkom, FOTO znetvorila jej tvár

Jean Hill (Zdroj: Profimedia)

67-ročná dôchodkyňa Jean Hill dostala po krátkom zdriemnutí v záhrade ťažkú otravu slnkom, píšu noviny Mirror. Počas spánku jej spadli slnečné okuliare a zobudila sa s opuchnutým okom. Na druhý deň ráno ho už nemohla otvoriť kvôli pľuzgierom posiatym bielymi škvrnami. Intenzita bolesti bola pre Jean šokom a napriek tomu, že sa bola natretá s opaľovacím krémom s ochranným faktorom 30, lekári potvrdili, že trpí otravou slnkom.

"Na druhý deň som sa zobudila a nemohla som otvoriť oko a mala som veľké bolesti. Bola som červená, opuchnutá s pľuzgiermi a tvár ma pálila. Keď som išla do nemocnice, povedali mi, že otrava slnkom spôsobila pásový opar - nemohla som tomu uveriť. Dostala som antivirálne tabletky, krémy a očné kvapky - ale aj po šiestich týždňoch som stále opuchnutá a mám bolesti. Vonku som si zdriemla len 10 alebo 15 minút," opisuje Jean.

Priznáva, že jej odraz v zrkadle ju vydesil. "Moja tvár bola taká znetvorená, že som sa sotva spoznala. Pod kožou som mala malé biele škvrny a pálilo ma to," dodáva. Napriek počiatočnej liečbe si Jeanin stav vyžadoval kontrolnú návštevu, kde jej kvôli pretrvávajúcim príznakom predpísali ďalšie lieky.

Jean po svojom zážitku varuje ostatných pred nebezpečenstvom slnka, aj keď sa mu vystavia len krátkodobo. "Sú ľudia, ktorí chodia von bez slnečných okuliarov alebo klobúka a ležia na pláži bez opaľovacieho krému. Ja som bola opatrná a stalo sa mi toto - neuvedomujú si nebezpečenstvo. Nikdy by som si nepomyslela, že by sa mohlo alebo stalo niečo také. Nechcem, aby sa to stalo niekomu inému," hovorí Hill.