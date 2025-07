Dovolenka snov sa zmenila na horor: FOTO Po opaľovaní žene odpadávala z tváre koža po kusoch!

Po dlhšom pobyte na slnku Paige opuchla tvár, prestala vidieť na jedno oko a začala jej odpadávať koža (Zdroj: TikTok/paige.cudini)

Svoj šokujúci zážitok opísala vo videu na TikToku, ktoré sa okamžite stalo virálnym. Ukázala sa v ňom pred a po – najprv v neopréne s úsmevom, dve hodiny predtým, než jej tvár doslova napuchla. „Ráno po tom som sa zobudila s takým opuchom, že som si musela zakryť celú tvár aloe vera gélom,“ uviedla Paige.



Opuchy sa rýchlo zhoršili, oči a nos jej nabrali nebezpečné rozmery. Jej pokožka začala pľuzgierovať a doslova sa olupovala „po kusoch“. Stratila schopnosť otvoriť jedno oko a začali jej vypadávať mihalnice. Lekári jej nakoniec diagnostikovali tzv. slnečnú otravu (sun poisoning) – závažný stav, ktorý si často vyžaduje lekársku pomoc. Prejavuje sa podobne ako silné spálenie, ale okrem opuchov a pľuzgierov sa môžu objaviť aj horúčka, bolesť hlavy, nevoľnosť či dehydratácia. Paige priznala, že jej SPF faktor nebol dostatočný a bola dehydrovaná. „Určite to bolo preventabilné,“ povedala vo videu. „Keby som mala kvalitný opaľovací krém a pila viac vody, nemuselo sa to stať.“



Na TikToku sa pod videom objavilo množstvo komentárov. Jedna žena napísala: „Toto sa mi stalo v Acapulcu. Trauma na celý život. Je to desivé, keď sa ráno zobudíte a vyzeráte ako balón.“ Ďalšia reagovala: „Mne sa to stalo v Británii, keď bolo zamračené. Odvtedy nosím opaľovací krém každý deň.“ Iná žena priznala: „Mala som desať rokov, keď sa mi to stalo. Musela som ísť po dovolenke do nemocnice, bola to najväčšia bolesť môjho života.“ Aj keď nejde o oficiálnu lekársku diagnózu, termín „sun poisoning“ sa často používa na popis ťažkej formy spálenia, ktoré spôsobuje aj systémové problémy – od zimnice až po vracanie, informoval britský Mirror. Zjednodušene ide o mimoriadne závažné poškodenie pokožky slnečným žiarením s komplikáciami. Britská NHS (národná zdravotná služba) varuje: „Spálenie zvyšuje riziko rakoviny kože. Opaľovanie nie je bezpečné a žiadna forma opálenia nie je zdravá.“

Vydala preto niekoľko odporúčaní:

Vyhýbajte sa priamemu slnku medzi 11:00 a 15:00

Vždy noste vhodné oblečenie a slnečné okuliare

Nikdy sa nespáľte

Používajte opaľovací krém s SPF minimálne 30 a ochranou proti UVA (min. 4 hviezdičky alebo označenie „UVA“ v krúžku)

Nezdržiavajte sa na slnku dlhšie len preto, že máte opaľovací krém

A najdôležitejšie - krém má mať platnú dobu spotreby. Po dátume exspirácie stráca účinnosť.