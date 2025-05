Nepríjemní nájomníci v zelených štvrtiach: Kliešte ohrozujú zdravie aj jedálniček

kliešť americký (Zdroj: thinkstock.com)

CHAPEL HILL - Život na predmestí má svoje výhody, väčšie domy, menej hluku a viac zelene. Práve rozľahlé trávnaté plochy a parky lákajú rodiny, ktoré túžia po pokojnom prostredí, bezpečí pre deti a zdravšom životnom štýle. No idylka môže mať nečakaných narušiteľov, kliešte, ktoré neprinášajú len riziko chorôb, ale aj zvláštnu alergiu na červené mäso.

Vedci z University of North Carolina at Chapel Hill varujú pred syndrómom alfa-gal, skrátene AGS, vážnou alergickou reakciou na hovädzie, bravčové, jahňacie mäso a ďalšie živočíšne produkty, uviedol portál denníka New York Post. Výskum, ktorý publikoval odborný časopis PLOS Climate, analyzoval 462 potvrdených prípadov AGS v štátoch Severná Karolína, Južná Karolína a Virgínia a identifikoval faktory prostredia, ktoré riziko nákazy zvyšujú. „Od prvého prípadu zdokumentovaného v roku 2009 na juhovýchode USA počet diagnóz prudko vzrástol. Z 24 prípadov v roku 2009 na vyše 34-tisíc v roku 2019,“ uvádzajú autori štúdie. AGS je v súčasnosti hlavnou príčinou neskorého vzniku alergií u dospelých v Spojených štátoch, pričom takmer tretina testov vykazuje pozitívny výsledok.

Alfa-gal je molekula cukru, ktorá sa prirodzene nachádza v červenom mäse. Pri uštipnutí kliešťom, najčastejšie ide o druh kliešť americký, sa táto látka dostane do krvného obehu človeka. Imunitný systém si ju následne pomýli s hrozbou a vyvolá alergickú reakciu. Príznaky sa zvyčajne objavujú dve až šesť hodín po konzumácii mäsa, od žihľavky, nevoľnosti a sipotu až po pokles krvného tlaku, vyčerpanie a v ťažkých prípadoch anafylaktický šok.