Takmer tretina rodičov priznáva, že klame o čase ich detí stráveným pred displejom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V porovnaní s minulými generáciami rodičov sú dnešné mamy a otcovia prepracovaní a preťažení. Samozrejme, nejde o to, že by boli výzvy spojené s rodičovstvom nové. Naopak. Sú staré ako ľudstvo, ale rozdiel je v tom, že dnes čelia neprimeraným očakávaniam. Výsledkom je, že rodičia zúfalo hľadajú úľavu, keď prepínajú medzi náročným zamestnaním a rovnako náročným životom doma. Podľa nového prieskumu, ktorý uskutočnila aplikácia Lingokids, takmer tretina rodičov detí vo veku od dvoch do ôsmich rokov priznáva, že klamú o tom, koľko času trávia ich potomkovia pri obrazovke, uviedol portál Best Life Online. „Pocit úzkosti, ktorý sa skrýva za touto častou skutočnosťou, bude väčšine rodičov známy,“ hovorí Cristobal Viedma, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Lingokids.

Podľa výsledkov prieskumu až 74 percent rodičov cíti vinu kvôli tomu, koľko času ich deti trávia pri obrazovkách, a 77 percent rodičov tvrdí, že sa cítia byť odsudzovaní za rovnaké rozhodnutia. „Pravdou je, že celé toto digitálne rodičovstvo je stále dosť nové. Neexistuje žiadny návod na použitie,“ hovorí Viedma pre Best Life. „Áno, obrazovky môžu otvárať úžasné možnosti učenia a rozvoja oveľa viac ako staré televízne programy, ktoré sme mali. Prinášajú však aj veľa neznámeho: Je tento obsah skutočne nápomocný? Je primeraný veku? Využívajú moje deti svoj čas zdravým spôsobom?“

Podľa slov odborníčky je pre mnohých rodičov tento pocit dezorientácie spojený s „veľkým pocitom viny za čas strávený pri obrazovke“. Týmto pojmom sa riadi nová silná reklamná kampaň spoločnosti, ktorá za týždeň od svojho zverejnenia získala na YouTube už takmer osem miliónov pozretí. Reklama bez scenára doslova stavia skutočných rodičov pred súd, pozýva ich do súdnej siene, aby sa podelili o svoje príbehy a raz a navždy rozhodli, či je ich vina za čas strávený pri obrazovke opodstatnená. Niekoľko rodičov sa na lavici obžalovaných rozplakalo, keď ich sudca uznal za vinných, ale len preto, že sú na seba príliš prísni. Toto posolstvo našlo odozvu v sekcii komentárov, kde bežní rodičia prispievali svojimi vlastnými svedectvami. „Toto video vystihuje modernú morálnu dilemu a jej hlboké emocionálne dôsledky pre rodičov, deti a spoločnosť,“ napísal jeden z divákov.

Mona Amin je pediatrička, ktorá na svojej populárnej sociálnej sieti @PedsDocTalk vystupuje pod menom Dr. Mona. Súhlasí s tým, že je načase preformulovať diskusiu o čase strávenom deťmi pri obrazovke. Hoci odporúča širší reštriktívny prístup pre deti mladšie ako päť rokov a ešte viac pre deti mladšie ako dva roky, tak pripúšťa, že väčšine rodičov by prospel diferencovanejší prístup. „Myslím si, že sme uviazli v myslení typu všetko alebo nič: buď sa hanbíme za to, že vôbec dovoľujeme svojim deťom používať obrazovky, alebo zdvihneme ruky a povieme: Je to len súčasť moderného života,“ uviedla lekárka pre Best Life. „V skutočnosti však nejde o to, koľko času pri obrazovke im dovolíte. Ide o to, ako sa používa, čo nahrádza a či je v súlade s vývojovými potrebami dieťaťa.“

Namiesto otázky: Je toho príliš veľa? Dr. Mona nabáda rodičov, aby sa pýtali: „Pomáha to alebo brzdí? Je to upokojujúce, náučné a používa sa s úmyslom? Alebo nahrádza spánok, pohyb, hru a spoločné chvíle?“ zamýšľa sa. „Jedným z najväčších varovných signálov, ktoré vidím, je bezduché, pasívne sledovanie obrazovky u detí, najmä na prenosných zariadeniach. Nahrádza to emočnú reguláciu a napríklad používanie YouTube na zastavenie záchvatu hnevu alebo čas strávený pri obrazovke, ktorý obmedzuje spánok, rodinné vzťahy alebo fyzickú aktivitu, je tiež najlepšie vylúčiť.“

Doktorka Mona definovala šesť kľúčových spôsobov, ktoré pomôžu vytvoriť zdravé návyky:

· Žiadne obrazovky okrem videochatu s rodinou. Jedno až dve spoločné sledovania na veľkom televízore. Dva až päť limitov na používanie iPadu pre zdravie očí alebo pre vzdelávacie aplikácie na 20 minút.

· Ak je to možné, sledujte obrazovku spolu s dieťaťom. Spoločné sledovanie pomáha deťom porozumieť, klásť otázky, učiť sa a uvažovať.

· Nastavte hranice s láskou a logikou. Predvídateľné postupy a obmedzenia týkajúce sa používania obrazovky pomáhajú deťom cítiť sa bezpečne, nie potrestane.

· Rozprávajte sa o vlastnom používaní. Ak pracujete alebo píšete SMS, povedzte to nahlas: „Odpovedám na správu a potom som celý tvoj.“ Pomáha to deťom cítiť sa dôležito a modeluje zdravé používanie technológií.

· Chráňte základné veci. Uistite sa, že obrazovky nenahrádzajú pohyb, spánok, očný kontakt alebo čas strávený vonku.

· Predchádzajte namáhaniu očí. Podporujte prestávky pomocou pravidla 20-20-20: každých 20 minút sa 20 sekúnd pozerajte na niečo vzdialené 20 metrov. Pomôcť môže aj tlmené osvetlenie, veľké obrazovky oproti malým a sedenie vzadu od obrazovky.

„A nezabudnite, že tu nejde o dokonalosť. Ide o ochranu spoločných aktivít, rozvoja a zvedavosti. Toľko energie vynakladáme na počítanie minút, nastavovanie časovačov a sledovanie aplikácií, ale pravdou je, že vaše spojenie s dieťaťom bude vždy dôležitejšie ako akýkoľvek algoritmus alebo pravidlo obrazovky,“ upozorňuje doktorka Mona a pripomína, že deti nepotrebujú dokonalých rodičov, ktorí sú k dispozícii 24 hodín denne. Potrebujú „naladených“, ktorí využijú čas na to, aby boli všetci spolu. „Deti sa potrebujú cítiť videné, počuté a uprednostňované a to nielen vtedy, keď odložíme ich obrazovku, ale aj keď odložíme tú našu.“