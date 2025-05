Chat GPT bol požiadaný, aby vymenoval ľudí, ktorých Trump označil za človeka s nízkym IQ a nasledoval dlhý zoznam: Politické útoky alebo rasistická rétorika?

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Keď prezident Donald Trump absolvoval rozhovor v televízii NBC v relácii „Meet the Press“, opäť nezabudol zaútočiť na svojich oponentov, uviedol portál Huffpost. „Demokrati majú novú osobu menom Jasmine Crockettová,“ povedal „Minule som ju sledoval, ako hovorí a rozhodne je to osoba s nízkym IQ.“ Crockettová zastupuje v Snemovni reprezentantov Texas, často kritizuje prezidenta a preto sa stala jeho terčom. Tieto vyjadrenia odrážajú jeho komentáre, ktoré na jej adresu vyslovil ešte v marci: „Je to nízka osoba a má veľmi nízke IQ.“ Crockettová vzápätí reagovala na prezidentove posmešky a na X napísala: „Na to, že máte na starosti celú krajinu, si beriete moje meno často do úst. Zakaždým, keď ho vyslovíte, pripomínate svetu, že sa bojíte múdrych, odvážnych černošských žien, ktoré hovoria pravdu a držia vás na uzde. Takže hovorte ďalej...“

Trump podľa slov portálu Huffpost už dlho považuje IQ za jediné a konečné meradlo vlastnej hodnoty. Rovnako je posadnutý „dobrými a zlými génmi“ iných, zvyčajne migrantov. Keď však tvrdí, že kritik je „človek s nízkym IQ“ alebo „jedinec,“ zameriava sa najmä na černošku. „Počúval som, ako prezident Trump nazval poslankyňu Jasmine Crockettovú jedincom s nízkym IQ, a uvedomil som si, že som to už počul. Preto som položil otázku ChatGPT,“ uviedol moderátor Peter Sagal. ChatGPT poukázal na to, že Trump nazval poslankyňu Maxine Watersovú (D-Kalifornia) ako „osobu s mimoriadne nízkym IQ“, pričom opakovane vyslovil „nízke IQ“ na adresu viceprezidentky Kamaly Harrisovej.

Sagal nie je prvý, kto si všimol tento trend. Ako v roku 2018 poznamenal David Smith z Guardianu, americký prezident uráža inteligenciu, kritikov a bývalého senátora Mitta Romneyho nazval „jedným z najhlúpejších“ kandidátov v histórii. Zosnulého senátora Johna McCaina označil za „hlupáka“ a z Trumpových úst často počuť aj slová ako „nafúkaný osol“ alebo „porazený.“ Keď útočí na verejné osobnosti čiernej pleti, má tendenciu robiť to na základe ich inteligencie. Počas prezidentských volieb zosmiešňoval protikandidátku Harrisovú a hovoril o nej ako o „hlúpej, mentálne neschopnej, pomalej“ a samozrejme, ako o „osobe s extrémne nízkym IQ“. V marci sa nechal počuť, že ďalší „človek s nízkym IQ“ je republikán Al Green (D-Texas). V Trumpovej knihe je uvedené, že by mal podstúpiť IQ test.

Jednotlivci s vysokým IQ sú podľa slov Huffpost pre Trumpa tiež zaujímaví, ale takmer vždy sú to belosi ako on, čiže napríklad Elon Musk, generálny riaditeľ spoločnosti Tesla a prezidentov poradca. V roku 2016 prezident povedal, že jeho kabinet, v ktorom boli na vedúcich pozíciách len traja ľudia inej farby pleti, má „zďaleka najvyššie IQ zo všetkých kabinetov, aké boli kedy zostavené“. Rád vyzdvihuje aj svoje vlastné IQ a nazýva ho „jedným z najvyšších“. Viackrát povedal, že je „veľmi stabilný génius“. Lingvistka a spolumoderátorka podcastu Vocal Fries, Carrie Gillonová uviedla: „Prezidentov spôsob reči zaváňa rasizmom. Je absolútne zrejmé, že si myslí, že čierni ľudia majú nižšie IQ ako bieli a verí, že IQ je dôležitý a skutočný spôsob merania inteligencie a že existuje len jeden druh inteligencie,“ povedala. „História IQ je rasistická a eugenická a na jej rozobratie je potrebné veľa práce. Ale v konečnom dôsledku: Hovoriť o IQ, najmä týmto spôsobom, je rasistické.“

Keď boli v 20. storočí zavedené testy IQ, eugenici a etnocentrici sa na ne zamerali, aby mohli tvrdiť, že inteligencia človeka je ovplyvnená jeho biológiou. (Eugenika je pseudovedecká myšlienka, ktorá zažíva znepokojujúce oživenie a je všeobecne definovaná ako používanie selektívneho šľachtenia na zlepšenie ľudskej rasy.) „Poukázali na zjavné rozdiely medzi etnickými menšinami a belochmi alebo medzi skupinami s nízkymi a vysokými príjmami,“ napísala v roku 2017 v časopise The Conversation odborná asistentka v Centre pre biomedicínsku etiku Stanfordskej univerzity, Daphne Oluwaseun Martschenko. „Vo svojich najtemnejších chvíľach sa testy IQ stali mocným spôsobom vylučovania a kontroly marginalizovaných komunít pomocou empirického a vedeckého jazyka. Stúpenci eugenických ideológií v roku 1900 používali IQ testy na identifikáciu 'idiotov', 'imbecilov' a 'slabomyseľných',“ vysvetlila. „Išlo o ľudí, ktorí podľa eugenikov ohrozovali biely anglosaský genetický základ Ameriky.“

Kritici IQ testov dnes tvrdia, že kultúrna špecifickosť inteligencie spôsobuje, že testy sú zaujaté prostredím, v ktorom boli vyvinuté, čiže západnými spoločnosťami. Pre Megan Figueroaovú, lingvistku z Arizonskej univerzity a spolumoderátorku relácie The Vocal Fries, je zaujímavé, že pochvaly Trumpa sa vzťahujú aj na slávnych černochov. „Pripadá mi zarážajúce, ako sa porovnáva a ako hovoril o 'fenomenálnych génoch' Deiona Sandersa. Podľa neho môžu mať černosi takzvané dobré gény, pokiaľ ide o šport, ale inak sú to 'jedinci s nízkym IQ'. Je to jednoducho očividný rasizmus.“



Jennifer Merciecaová je autorka knihy „Demagóg za prezidenta: Trumpova urážka Crocketta,“ a na adresu prezidentových vyjadrení uviedla: „Použitím tejto rétorickej stratégie a jednej z jeho obľúbených, sa dokáže vyhnúť diskutovanej otázke alebo kritike a presmerovať našu pozornosť na osobu, ktorá kritiku vyslovila. Keďže Crockett je človek s nízkym IQ, kritika na jeho adresu si ani nevyžaduje odpoveď, je neplatná a nedôležitá,“ povedala. „Trumpovi to umožňuje urážať svoju opozíciu bez toho, aby musel odpovedať na otázku. Je to stratégia, ktorá funguje rovnako bez ohľadu na to, či ide o rasovú dynamiku alebo nie.“ Crockettová sa zasa nevyhýbala priamemu zapojeniu do prezidentových školských ad hominem. Minulý mesiac počas vystúpenia v relácii Jimmy Kimmel Live! povedala, že by rozhodne podstúpila IQ test verejne, proti prezidentovi. Texaská zákonodarkyňa dáva prezidentovi občas ochutnať aj jeho vlastnú medicínu, čo môže byť dôvod, prečo sa mu v poslednom čase tak veľmi dostala pod kožu. Vo výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov označila Crockettová v septembri Trumpa za „prostoduchého“ a „nedostatočne kvalifikovaného“.