Najnovší plán Donalda Trumpa zarazil aj jeho fanúšikov: FOTO Dá sa TOTO vlastne urobiť?

Donald Trump a americké väzenie Alcatraz. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon/Noah Berger)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump nariadil znovu otvoriť väznicu Alcatraz, do ktorej chce poslať tých najhorších zločincov. Neslávne známe väzenie na malom ostrove, ktorý leží približne dva kilometre od pobrežia mesta San Francisco, slúžilo do marca 1963. V súčasnosti je to už iba historická pamiatka no ľudia túto turistickú atrakciu navštevujú často.