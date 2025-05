Putin totálne sklamal Trumpa: Čo sa to s ním do pekla deje? On sa úplne zbláznil

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Elise Amendola, SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Nečakaný slovník voči starému známemu

Americký prezident Donald Trump, známy svojou dlhoročnou náklonnosťou k ruskému lídrovi, zaskočil verejnosť. V rozhovore so zahraničnými novinármi sa totiž o Vladimirovi Putinovi vyjadril spôsobom, aký sme od neho dosiaľ nepočuli.

„Nie som s ním spokojný. Neviem, čo sa to s ním, do pekla, stalo,“ vyhlásil Trump vo videu, ktoré zverejnila stanica Sky News. Vzápätí na svojej platforme Truth Social ešte pritvrdil: „Putin sa úplne zbláznil.“

„Poznám ho dlho, ale to, čo robí, sa mi nepáči“

Trump otvorene kritizoval agresiu Moskvy: „Poznám ho už veľmi dlho. Vždy sme spolu vychádzali. Ale teraz posiela rakety do miest a zabíja ľudí. To sa mi nepáči.“ Priznal, že ho súčasné správanie ruského prezidenta zaskočilo. „Niečo sa s tým chlapom stalo, a mne sa to vôbec nepozdáva.“

Tieto vyjadrenia kontrastujú s Trumpovým predchádzajúcim postojom, keď opakovane zdôrazňoval svoj dobrý vzťah s Putinom a často odmietal Moskvu jednoznačne odsúdiť.

Nové sankcie? Trump ich tentoraz nevylučuje

Trump sa tentoraz vyjadril aj k otázke sankcií. „Absolútne zvažujem ďalšie opatrenia proti Rusku,“ uviedol. To je v rozpore s nedávnymi správami New York Times, ktoré s odvolaním na anonymné zdroje tvrdili, že Trump nové sankcie odmieta, pretože by mohli obmedziť obchodné príležitosti s Moskvou.

Podľa jedného nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu vtedy prezident vyjadril presvedčenie, že sankcie „škodia americkému biznisu viac než Rusku“.

Kým Kyjev čelí útokom, Moskva má zľavy

Rétorický obrat prichádza v čase, keď Rusko podniká mimoriadne brutálne útoky na ukrajinské mestá. Len za posledné dni Moskva nasadila kombináciu dronov, riadených striel a balistických rakiet. Počet obetí stále rastie.

Trump v minulosti viackrát tvrdil, že je „nezaujato sprostredkovateľom mieru“, no pritom sa netajil sympatiami k ruskej strane. Obviňoval Ukrajinu z vyprovokovania konfliktu, požadoval územné ústupky a dokonca dočasne pozastavil dodávky zbraní a zdieľanie spravodajských informácií pre Kyjev.

Kým Moskve sa vyhýbal so sankciami, na Ukrajinu tlačil.

Zmena stratégie alebo len predvolebný manéver?

Otázka teraz znie: zmenil Trump naozaj názor na Putina, alebo ide len o kalkul v predvolebnej hre? Verejnosť aj experti zostávajú skeptickí. Trump je známy tým, že svoje postoje mení podľa okolností – a voličských nálad.

Z jeho posledných vyjadrení však jednoznačne vyplýva, že ak aj stále tvrdí, že „vždy dobre vychádzal“ s Putinom, dnes mu už jeho činy nemôže odpustiť.