Trump sa ani v Deň obetí vojny nevyhol kritike svojich oponentov a sudcov: Omilostil aj bývalého šerifa

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Trump si podľa AFP návštevou cintorína v Arlingtone splnil tradičné prezidentské povinnosti. Národný cintorín je miestom posledného odpočinku pre približne 400.000 padlých vojakov. Po položení venca k Hrobu neznámeho vojaka prezident predniesol prejav, v ktorom vyzdvihol amerických vojnových hrdinov. „Ctíme si ich neuveriteľný odkaz. Vzdávame im hold v ich večnej sláve,“ povedal Trump. „Ich statočnosť nám dala najslobodnejšiu, najväčšiu a najušľachtilejšiu republiku, aká kedy existovala. Republiku, ktorú po dlhých a ťažkých štyroch rokoch opravujem,“ vyhlásil.

Hoci je podľa AP tento sviatok dňom, ku ktorému americkí prezidenti zvyčajne pristupujú s plnou vážnosťou, Trump ho začal príspevkom na sociálnej sieti, v ktorom zaútočil na predchádzajúcu administratívu. „Pekný Deň obetí vojny všetkým aj tej spodine, ktorá sa uplynulé štyri roky pokúšala ničiť našu krajinu,“ napísal Trump.

Odkaz venoval aj federálnym sudcom, ktorí vydali predbežné opatrenia a pozastavili platnosť jeho dekrétov ohľadom deportácií. Nazval ich „monštrami, ktoré chcú, aby krajina išla do pekla“. Obvinil ich aj zo snahy „udržať vrahov, drogových dílerov, násilníkov, členov gangov a prepustených väzňov z celého sveta v krajine, aby mohli opäť lúpiť, vraždiť a znásilňovať“.

Bývalého šerifa obžalovali zo 16 trestných činov

Americký prezident Donald Trump v pondelok udelil milosť bývalému šerifovi Scottovi Jenkinsovi, ktorého v marci odsúdili za podvod a úplatkárstvo. Trump tvrdí, že odsúdenie Jenkinsa je dôsledkom prenasledovania jeho osoby zo strany predošlej administratívy. Píše agentúra AP. „Tento šerif je obeťou príliš horlivého Bidenovho ministerstva spravodlivosti a nezaslúži si stráviť ani jeden deň vo väzení. Je to úžasný človek, ktorého prenasledovali radikálne ľavicové 'monštrá', uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti. „Zajtra nepôjde do väzenia a namiesto toho bude mať nádherný a produktívny život,“ dodal prezident.

Bývalého šerifa v Culpeper County v štáte Virgínia v roku 2023 obžalovali zo 16 trestných činov. Podozrivý bol z toho, že za svojich zástupcov menoval ľudí za úplatky. Proti Jenkinsovi na súde svedčili dvaja agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v utajení, ktorí v roku 2022 zložili prísahu a boli vymenovaní za jeho zástupcov. Následne dali Jenkinsovi 5.000 a 10.000 dolárov v obálkach.

Trump tvrdí, že Jenkins sa pokúsil predložiť dôkazy na svoju obhajobu, ale okresný sudca Robert Ballou, nominant exprezidenta Joea Bidena, mu to nedovolil. AP pripomína, že ide o ďalšiu milosť, ktorú Trump udelil svojim podporovateľom. Prezident krátko po nástupe do úradu omilostil svojich priaznivcov, ktorí v januári 2021 vtrhli do Kapitolu, ako aj zakladateľa webového portálu pre obchod s drogami Rossa Ulbrichta.