Deti s obezitou sa vyhýbajú pohľadu na nezdravé potraviny

BRNO - Deti s obezitou sa zámerne vyhýbajú pohľadu na nezdravé potraviny, vyplýva to zo štúdie odborníkov z Mendelovej univerzity v Brne a Masarykovej univerzity. Namiesto toho sa dlhšie pozerali na zdravšie alternatívy. Zdravšie potraviny by preto mali byť umiestnené na viditeľných a ľahko dostupných miestach v školách či domácnostiach.

Výsledky nového výskumu ukázali, že deti s obezitou trávia výrazne menej času pri pohľade na vysoko spracované potraviny, ako sú sladkosti, čipsy a sladké nápoje. Naopak, dlhšie sa pozerajú na zdravšie alternatívy, to jest ovocie, zeleninu alebo čerstvo pripravené jedlá z bežných nespracovaných surovín, vo štvrtok o výskume informovala hovorkyňa Mendelovej univerzity Tereza Pospíchalová. „Tento jav možno opísať ako inverznú zaujatosť pozornosti. Zatiaľ čo v minulosti sa predpokladalo, že ľudia s obezitou venujú jedlu väčšiu pozornosť, u detí sme zistili opak - zdá sa, že niektoré z nich sa vedome vyhýbajú pohľadu na nezdravé potraviny,“ uviedol hlavný autor štúdie Jiří Čeněk z Fakulty regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej univerzity.

Do výskumu sa zapojilo 77 detí vo veku od 11 do 17 rokov. Deti v prvej fáze dopytovania vyplnili dotazník o svojich stravovacích návykoch a potom absolvovali dve experimentálne úlohy hodnotené metódou eye-tracking. Tie zahŕňali pozeranie sa na obrázky rôznych druhov potravín a výber medzi zdravšími a menej zdravými potravinami.

Okrem toho, že sa výskumníci pozerali na obrázky rôznych druhov potravín, sledovali aj rozdiely v preferenciách. Deti s obezitou si v teste častejšie vyberali zdravšie potraviny. Dôležitým zistením bolo, že dĺžka pozerania na konkrétny obrázok úzko súvisela s následným výberom. Čím dlhšie sa dieťa pozeralo na konkrétnu potravinu, tým pravdepodobnejšie bolo, že si ju nakoniec vyberie.

Podľa výskumníkov majú tieto výsledky praktický význam. Autori napríklad tvrdia, že umiestnenie zdravších potravín na viditeľných a ľahko dostupných miestach v školách alebo v domácnostiach, pričom by sa vizuálne zanedbali menej zdravé možnosti, by mohlo pomôcť v boji proti obezite. „Podobný prístup, nazývaný inteligentné prostredie, sa už používa v mnohých školských jedálňach v zahraničí. Naše zistenia ukazujú, že aj krátko prezentované vizuálne podnety môžu ovplyvniť výber dieťaťa. Stačí malá zmena prostredia, napríklad to, čo je prvé na očiach a deti si s väčšou pravdepodobnosťou vyberú zdravšiu možnosť,“ uviedla spoluautorka štúdie Dana Hübelová.