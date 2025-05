Pri zdravom starnutí je dôležitá kvalita tejto zložky potravy

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Podľa výsledkov štúdie zverejnenej v časopise JAMA Network Open, má príjem vlákniny a vysokokvalitných sacharidov v strednom veku vplyv na pravdepodobnosť zdravého starnutia a ďalšie pozitívne zdravotné benefity starších žien, uviedol portál Science Daily. Vyšší príjem rafinovaných sacharidov a škrobovej zeleniny bol zároveň spojený s nižšou pravdepodobnosťou zdravého starnutia. K týmto záverom dospeli vedci z Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA) na Tufts University a Harvard T.H. Chan School of Public Health. „Všetci sme počuli, že rôzne sacharidy môžu mať na zdravie rôzny vplyv, či už ide o hmotnosť, energiu alebo hladinu cukru v krvi. Ale namiesto toho, aby sme sa zamerali len na okamžité účinky týchto makronutrientov, chceli sme pochopiť, čo môžu znamenať pre zdravie o 30 rokov neskôr,“ uviedol hlavný autor štúdie, Andres Ardisson Korat. „Naše zistenia naznačujú, že dôležitým faktorom pri zdravom starnutí môže byť kvalita sacharidov.“

(Zdroj: pixabay.com)

Vedci počas výskumu analyzovali údaje z dotazníkov Nurses' Health Study, ktoré boli vyzbierané každé štyri roky v období od roku 1984 do roku 2016. Týmto spôsobom skúmali stravovacie návyky viac než 47 000 žien v strednom veku a porovnávali ich so zdravotnými výsledkami, ktoré mali tieto ženy v roku 2016, keď boli vo veku od 70 do 93 rokov. Príjmy celkových, rafinovaných a kvalitných (nerafinovaných) sacharidov, ďalej sacharidov z celých zŕn, ovocia, zeleniny, strukovín, vlákniny, ako aj diétny glykemický index a údaj o glykemickej záťaži, získali vedci z validovaných dotazníkov o frekvencii príjmu potravy. Následne definovali zdravé starnutie ako neprítomnosť jedenástich hlavných chronických ochorení, absenciu porúch kognitívnych a fyzických funkcií a dobré duševné zdravie podľa toho, ako ich uviedli účastníčky v dotazníkoch.

Vo výsledkoch štúdie spĺňalo definíciu zdravého starnutia 3 706 účastníčok. Analýza ukázala, že príjem celkového množstva sacharidov, vysokokvalitných sacharidov z celozrnných výrobkov, ovocia, zeleniny a strukovín a celkového množstva vlákniny v strednom veku, súvisí s vyššou pravdepodobnosťou zdravého starnutia o šesť až 37 percent a ovplyvňuje viaceré oblasti pozitívneho duševného a fyzického zdravia. V opačnom smere bol príjem rafinovaných sacharidov (sacharidy z pridaných cukrov, rafinovaných obilnín a zemiakov) a škrobnatej zeleniny spojený s nižšou pravdepodobnosťou zdravého starnutia o 13 percent. „Naše výsledky sú v súlade s inými dôkazmi, ktoré spájajú konzumáciu ovocia a zeleniny, celozrnných produktov a strukovín s nižším rizikom chronických ochorení. V súčasnosti vidíme aj spojenie s výsledkami fyzických a kognitívnych funkcií,“ povedal docent na katedre výživy a epidemiológie na Harvard Chan School, Qi Sun.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / bit245)

Autori štúdie však pripomenuli, že pozorovaná skupina žien pozostávala väčšinou zo zdravotníckych pracovníčok bielej rasy. Budúci výskum bude preto zameraný na replikáciu týchto zistení v rôznorodejších skupinách ľudí. Korat tiež poznamenal, že je potrebné realizovať ho aj preto, aby bolo možné pochopiť mechanizmy, ktoré tvoria súvislosť medzi konzumáciou vlákniny a kvalitných sacharidov so zdravým starnutím. „Štúdie začínajú poukazovať na spojenie medzi výberom potravín v strednom veku a kvalitou života v neskoršom veku. Čím viac budeme vedieť o zdravom starnutí, tým viac môže veda pomôcť ľuďom žiť zdravšie a dlhšie,“ dodal Ardisson Korat.