Bolesti chrbtice jej ničili život desať rokov, až po dekáde zistili, čo jej naozaj je! Realita bola desivá

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Julie prvýkrát pocítila nepríjemné mravčenie a bolesti v nohách, keď čakala svojho syna. Lekári jej však opakovane tvrdili, že po pôrode problémy samé pominú. Nestalo sa tak. Roky sa trápila, neustále navštevovala lekárov, no zakaždým odišla s tabletkami proti bolesti a odporúčaniami na rehabilitáciu. „Stále mi hovorili, že ide o ischias, a že nemá zmysel robiť snímky, lebo operácia chrbtice je príliš riskantná,“ opisuje Julie. „Chodila som k viacerým lekárom v tej istej ambulancii, no každý opakoval to isté. Začala som si myslieť, že takto budem žiť celý život.“ Zlom nastal až v decembri 2024, keď jej konečne urobili magnetickú rezonanciu. Tá odhalila obrovský nádor priamo v miechovom kanáli.

Operácia sa uskutočnila v januári 2025 a nádor sa podarilo odstrániť. No radostná správa mala trpkú príchuť. Časť poškodených nervov už nebolo možné zachrániť. Julie zostala paralyzovaná od pravého kolena nadol. „Tvrdou prácou som sa dostala domov. Viem s barlami prejsť od dverí do auta, ale ak chcem ísť ďalej, stále potrebujem invalidný vozík. V pravej nohe som prišla o cit a silu, zatiaľ sa to nevrátilo,“ priznala. Napriek všetkému Julie nestráca nádej. Spolu so svojím snúbencom Stephenom plánujú svadbu, ktorá sa uskutoční už v júli. Po boku ju bude sprevádzať jej syn, ktorý ju povedie k oltáru. Julie tam bude kráčať s pomocou barlí. Rodina spustila aj zbierku na GoFundMe, ktorá má pomôcť pokryť neočakávané výdavky spojené s jej stavom.