Užívate TIETO lieky? Odborníčka varuje: Riskujete rakovinu kože! TIPY, ako sa chrániť

Rakovina kože je spájaná najmä s častým pobytom na slnku a v soláriu. Riziko vzniku tohto ochorenia má však súvislosť aj s užívaním liekov. „Väčšina ľudí ani len netuší, že z liekov môžu byť citlivejší na slnko,“ upozornila lekárka Emily Alfonsiová zo spoločnosti Shade Skin v Austrálii pre denník New York Post. „Môžu si všimnúť, že sa rýchlejšie spaľujú alebo sa im objavujú nezvyčajné vyrážky, ale nedajú si to hneď do súvislosti s liekmi.“ Uviedla aj to, že u pacientov sa vyskytli aj popáleniny druhého stupňa s pľuzgiermi, nevysvetliteľnými vyrážkami alebo tmavými škvrnami na koži a to aj pri nepriamom slnečnom žiarení. Dôvodom je fotosenzitivita, čiže prehnaná reakcia na UV žiarenie. Telo absorbuje UV žiarenie, chemicky mení lieky v koži a môže spôsobiť výskyt vyrážok, pľuzgierov, opuchov, olupovanie, pálenie, svrbenie pokožky alebo dlhotrvajúcu hyperpigmentáciu.

„Pre ľudí užívajúcich fotosenzibilizujúce lieky môže mať niekoľko minút na slnku bez ochrany vážne následky,“ vysvetlila a poukázala najmä na užívanie štyroch druhov liekov, ktoré môžu spôsobovať fotosenzitivitu. Ak ich užívate, podľa jej slov by ste sa mali úplne vyhýbať slnku a to aj vtedy, keď používate opaľovací krém. A o aké druhy liečiv ide?

Antibiotiká

Alfonsiová povedala, že tetracyklíny a fluorochinolóny, ktoré sa používajú pri bakteriálnych infekciách, môžu spôsobiť vážne spáleniny aj po krátkom vystavení UV žiareniu. Doxycyklín a minocyklín sú tetracyklíny, zatiaľ čo fluorochinolóny zahŕňajú ciprofloxacín (obchodný názov: Cipro) a levofloxacín (Levaquin).

Diuretiká

Diuretiká, známe aj ako „vodné tabletky“, pomáhajú telu vylúčiť prebytočnú soľ a vodu, liečia vysoký krvný tlak a zabraňujú zadržiavaniu tekutín. Štúdie naznačili súvislosť medzi diuretikami, ako je hydrochlorotiazid a zvýšeným rizikom vzniku skvamocelulárneho karcinómu.

Imunosupresíva

Lieky ako azatioprín, ktoré sa bežne používajú po transplantácii na prevenciu odmietnutia orgánu a na zmiernenie príznakov reumatoidnej artritídy, môžu oslabiť prirodzenú obranyschopnosť kože proti poškodeniu UV žiarením.

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID)

NSAID, ako sú ibuprofén a naproxén znižujú bolesť, zápal a horúčku. Vedci tvrdia, že dlhodobé užívanie môže spôsobiť citlivosť na slnko.

Ako chrániť svoju pokožku?

„Kľúčom k úspechu je prevencia,“ povedala Alfonsiová. „Ak užívate lieky, ktoré zvyšujú citlivosť na slnko, niekoľko dodatočných preventívnych opatrení môže výrazne znížiť riziko dlhodobého poškodenia a rakoviny kože.“ Každý deň (aj v zime) používajte opaľovací krém s ochranným faktorom SPF 30 alebo vyšším. Okrem toho sa chráňte pred slnkom slnečnými okuliarmi blokujúcimi UV žiarenie, klobúkmi so širokou strieškou a ďalšími ochrannými pomôckami. Vyhýbajte sa najsilnejšiemu slnečnému žiareniu od 10.00 do 16.00 h. Nezabúdajte tiež na každoročné návštevy dermatológa a sledujte, či sa na vašej pokožke nevyskytujú nezvyčajné zmeny.