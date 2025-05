Brita zadržali na letisku za starý tweet: V Saudskej Arábii dostal desať rokov väzenia

ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / ilkaydede)

Britský občan Ahmed al-Doush (41), otec štyroch detí a finančný analytik Bank of America z Manchestru, bol zadržaný na letisku King Khalid v Rijáde 31. augusta minulého roka, keď sa s tehotnou manželkou a tromi deťmi vracal z dovolenky, uviedol portál The Sun. Po zatknutí ho previezli do väznice s najvyšším stupňom stráženia, kde čelil obvineniam z kritiky vlády na sociálnych sieťach a kontaktov so saudskoarabským disidentom žijúcim v Londýne. Al-Doush trpí chronickým ochorením štítnej žľazy a zranením chrbtice. Po zatknutí bol 33 dní držaný na samotke bez prístupu ku konzulárnej pomoci. Právne zastúpenie mu bolo údajne poskytnuté až po viac než dvoch mesiacoch. Jeho manželke Amaher Nourovej sa podľa denníka The Times štátny obhajca vyjadril, že jej manžel bol odsúdený, no nevedel uviesť, za čo konkrétne. Podľa dostupných informácií malo ísť o tweet z roku 2018 týkajúci sa vojny v Sudáne, krajiny, z ktorej Al-Doush pochádza. Tweet bol medzičasom odstránený a jeho účet mal v tom čase len 37 sledovateľov. O Saudskej Arábii sa na ňom vôbec nezmieňoval.

Ahmed al-Doush, a senior business analyst with Bank of America, is understood to have been jailed for 10 years in Saudi Arabia after being arrested in August 2024. #DailyExpress https://t.co/RTGPA4g1pM pic.twitter.com/NLyM1vOf30 — Daily Express (@Daily_Express) May 13, 2025

Manželka uviedla, že po zatknutí manžela ju požiadal, aby s deťmi odletela do Turecka, kde mali prestup. „Povedal mi: „Budem hneď za vami,’“ spomína. Po tomto telefonáte s ním stratila kontakt až do novembra 2024, keď prvýkrát predstúpil pred súd. Hoci britský minister zahraničných vecí David Lammy o prípade hovoril so svojím saudskoarabským náprotivkom, podrobnosti nie sú známe. Podľa denníka The Guardian sa britským diplomatom podarilo zúčastniť súdneho pojednávania. Minister pre Blízky východ Hamish Falconer údajne opakovane apeloval na saudské úrady, no Nourová tvrdí, že jej bola odmietnutá osobná schôdzka s ministrom zahraničných vecí.

Podľa advokáta Al-Dousha má každý zadržaný podľa medzinárodného práva právo byť okamžite informovaný o dôvodoch zadržania a konkrétnych obvineniach. „Ani po troch mesiacoch nie je jasné, či tweet skutočne podporuje obvinenia voči nemu. Tento prípad je v priamom rozpore so základnými princípmi spravodlivého procesu,“ uviedol. Al-Doush od zatknutia absolvoval len tri konzulárne návštevy. Ministerstvo zahraničných vecí Spojeného kráľovstva potvrdilo, že sa prípadom zaoberá a je v kontakte s rodinou a saudskými úradmi.