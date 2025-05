Práca na zmeny môže urýchliť starnutie svalov, ukazuje nová štúdia

Ilustračné foto

Práca na zmeny môže negatívne ovplyvniť biologické hodiny vo svalových bunkách a urýchliť ich starnutie. Vyplýva to z najnovšieho výskumu vedcov z King's College London, ktorý bol zverejnený v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Odborníci zistili, že svalové bunky majú vlastný cirkadiánny rytmus, teda vnútorné hodiny, ktoré regulujú obnovu svalových bielkovín. V noci sa aktivuje proces odbúravania poškodených bielkovín, čím sa svaly regenerujú. Pokiaľ je tento prirodzený rytmus narušený, napríklad v dôsledku práce na nočné zmeny, svaly strácajú schopnosť obnovy, čo vedie k ich oslabeniu a predčasnému starnutiu, známemu ako sarkopénia.

Vedci experimentovali s rybami zebričky, ktoré majú približne 70 % spoločných génov s človekom a často sa používajú v biomedicínskom výskume. Výhodou je aj ich priesvitné telo, ktoré umožňuje jednoduché sledovanie svalových zmien pod mikroskopom. „Aby sme pochopili vplyv narušenia cirkadiánnych hodín na svaly, geneticky sme upravili ryby tak, aby mali nefunkčné svalové hodiny. Počas dvoch rokov sme ich pozorovali a porovnávali s kontrolnou skupinou,“ vysvetlil hlavný autor štúdie Jeffrey Kelu. Do veku jedného roka sa výrazné rozdiely medzi skupinami neobjavili. No vo veku dvoch rokov boli ryby s narušeným svalovým rytmom menšie, ľahšie a menej aktívne. Plávali pomalšie a menej často, čo sú typické príznaky sarkopénie a celkového úbytku pohyblivosti, ktoré sa pozorujú aj u ľudí pracujúcich na zmeny.

Výskum zároveň potvrdil, že práve nočný proces odbúravania poškodených svalových bielkovín je pre udržanie ich funkcie kľúčový. Ak sa naruší, dochádza k hromadeniu chybných bielkovín a svaly postupne slabnú. „Len v Spojenom kráľovstve pracujú na zmeny približne štyri milióny ľudí. Hoci sú pre chod spoločnosti nevyhnutní, čelia zdravotným rizikám spojeným s narušením ich vnútorných hodín,“ upozorňuje Kelu. Dodáva, že výskum môže pomôcť pri vývoji nových liekov, ktoré by chránili svaly práve prostredníctvom ovplyvnenia biologických hodín. Spoluautor štúdie, profesor Simon Hughes, dodal, že výskum ukazuje spôsob, akým jednoduché organizmy, ako larvy rýb, nám môžu veľa napovedať o fungovaní ľudského tela. „Teraz je na rade zistiť, či sa rovnaké princípy uplatňujú aj u ľudí,“ dodal.